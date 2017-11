Goleada del Barcelona que no afloja en la punta

Fotos FIGURAS. Messi no estuvo en el marcador aunque acompañó a Suárez para que se reencuentre con el gol.

-

Barcelona, con Lionel Messi como titular, superó ayer a Leganés por 3-0 como visitante y afirmó su liderazgo en la Liga de España, en un encuentro correspondiente a la 12ma. jornada.

El argentino, que completó los 90 minutos en el cotejo, no marcó goles aunque sigue como máximo anotador de la competencia con 12 tantos.

La victoria la confeccionaron el delantero uruguayo Luis Suárez (28m. PT y 15m. ST) y el mediocampista brasileño Paulinho (45m. ST).

Además, en el elenco perdedor estuvo desde el arranque el pergaminense Ezequiel Muñoz (ex Boca Juniors) y el porteño Alexander Szymanowski (ex Brondby, de Dinamarca)

Con este triunfo, Barcelona continúa invicto (11 victorias y 1 empate) y suma 34 puntos, siete más que Valencia (un juego menos), al tiempo que Leganés sigue con 17 unidades.

En tanto el clásico madrileño entre Atlético de Madrid, conducido por Diego Simeone y con Ángel Correa como titular y Nicolás Gaitán en el banco de suplentes, igualó 0 a 0 ante el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, en el estadio Wanda Arena.

Mientras que Sevilla, con el cordobés Eduardo Berizzo como entrenador y con Guido Pizarro como titular y Éver Banega ingresando desde el banco, venció a Celta, con Gustavo Cabral, 2 a 1, con goles del colombiano Luis Muriel (36m.PT) y Nolito (3m.ST) y el uruguayo maximiliano Gómez (13m.PT) para el equipo de Vigo.

Previamente, Getafe goleó a Deportivo Alavés por 4-1, de local, sin presencia de argentinos.

Marker Bergara (6m.PT), Jorge Molina de penal (9m.PT) y dos de Ángel (8m.ST y 19m.ST) marcaron para el elenco de Madrid y el venezolano Christian Santos (36m.ST) descontó para el visitante.

Hoy: Málaga (Emanuel Cecchini) vs. Deportivo La Coruña (Federico Cartabia); Espanyol (Pablo Piatti) vs. Valencia (Ezequiel Garay); Las Palmas (Leandro Chichizola, Hernán Toledo, Jonathan Calleri y Sergio Araujo) vs. Levante; Athletic de Bilbao vs. Villarreal (Mariano Barbosa y Leonardo Suárez). Mañana: Eibar (Gonzalo Escalante) vs. Betis.

Principales posiciones: Barcelona 34 puntos; Valencia 27; Real Madrid y Atlético Madrid 24; Sevilla 22 y Villarreal 20.