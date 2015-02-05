CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Noviembre 2017
A LAS 23.00 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
20/11/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA
MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
15.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
(CONTINÚA)
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA
MÚSICA DE TODOS
LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 NOTICAMPI
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ÁFRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª
EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14:
ALMIRANTE BROWN. Vs. RED
STAR (FEM.)
16.30 LA INUTILIDAD DEL
CONOCIMIENTO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 EL MATADERO
20.00 GIGANTES DEL SUR
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 CICLO DE COLECCIÓN
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.15 PESADILLA EN LA CALLE ELM 6. LA
MUERTE DE FREDDY
02.00 CAZADOR BLANCO, CORAZÓN
NEGRO
04.09 DIOS NO ESTÁ MUERTO
06.27 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 03
06.56 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO
2017
07.21 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
09.36 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO
2017
09.59 UN CUENTO AMERICANO
11.34 EL MAYORDOMO DE LA CASA
BLANCA
14.07 DIARIO DE UNA PASIÓN
16.30 ANTES DE SEPARARNOS
18.19 NUEVAMENTE AMOR
20.24 EL ENCANTO DE LA BESTIA
22.05 THE DUFF
TNT
04.09 PESADILLA EN LA CALLE ELM
05.43 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 TNT BUZZ
07.33 TNT BUZZ
08.00 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC
AWARDS
08.01 ADMITIDO
09.53 LO MEJOR DE LOS LATIN GRAMMY
09.55 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
12.36 AMERICAN MUSIC AWARDS
15.06 EL DILEMA
17.20 LO MEJOR DE LOS LATIN GRAMMY
17.21 RALPH, EL DEMOLEDOR
19.10 FECHA 9 - SUPERLIGA 2017/2018
21.15 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC
AWARDS
21.16 LA LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2.
LA VENGANZA DE LAS SOBRAS
23.02 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY
01.31 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC
AWARDS
01.33 EN LA SANGRE
TCM
00.02 NICO
01.54 COBRA
03.26 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
06.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 5)
07.46 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 5)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 5)
09.54 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 5)
10.20 LA NIÑERA
10.46 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
11.37 NUESTRO AMOR
13.22 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
15.54 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
17.47 ALGUIEN SABE
DEMASIADO
19.49 LA GRAN ESTAFA
22.00 NICO
23.53 ANACONDA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
* EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE,
A LAS 21.30, THE BEATS, LA BANDA
QUE MEJOR EMULA A THE
BEATLES, PRESENTARÁ SU RENOVADO
ESPECTÁCULO.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A
LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO
BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN
EL MARCO DE LOS RECITALES DE
SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE
LA CAPITAL.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A
LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”
DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:
FREDDY VIDAL, ÁNGELES
ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30
(Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN
(+ 13 AÑOS)
22:20 (Subt) 00:40 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
LA FAMILA MONSTER
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
-14:20 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15
(Cast) 20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO
CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
22:40 (Subt) 00:45 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HOY AL 22/11-19:00 (Cast)
ASESINATO EN EL
EXPRESO DE ORIENTE
(2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
22:10 (Subt) 00:40 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA ACCIÓN (+
13 AÑOS)
15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00
(Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA LIGA DE LA JUSTICIA
ESTRENO APTA 13 AÑOS
(EN COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR)
CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30
- 22:00 - 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:30- 20:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles
$65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA FAMILIA MONSTER
(ATP)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles
$65
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS DESDE LAS 17.
LOS HORARIOS PUEDEN
SUFRIR MODIFICACIONES SIN
AVISO PREVIO.