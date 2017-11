CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Noviembre 2017

20/11/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA

MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

15.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

(CONTINÚA)

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA

MÚSICA DE TODOS

LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 NOTICAMPI

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA.





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR





CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ÁFRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE





CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª

EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14:

ALMIRANTE BROWN. Vs. RED

STAR (FEM.)

16.30 LA INUTILIDAD DEL

CONOCIMIENTO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 EL MATADERO

20.00 GIGANTES DEL SUR

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 CICLO DE COLECCIÓN





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

21.00 NOTI EXPRESS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.15 PESADILLA EN LA CALLE ELM 6. LA

MUERTE DE FREDDY

02.00 CAZADOR BLANCO, CORAZÓN

NEGRO

04.09 DIOS NO ESTÁ MUERTO

06.27 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 03

06.56 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO

2017

07.21 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

09.36 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO

2017

09.59 UN CUENTO AMERICANO

11.34 EL MAYORDOMO DE LA CASA

BLANCA

14.07 DIARIO DE UNA PASIÓN

16.30 ANTES DE SEPARARNOS

18.19 NUEVAMENTE AMOR

20.24 EL ENCANTO DE LA BESTIA

22.05 THE DUFF

TNT

04.09 PESADILLA EN LA CALLE ELM

05.43 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

07.33 TNT BUZZ

08.00 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC

AWARDS

08.01 ADMITIDO

09.53 LO MEJOR DE LOS LATIN GRAMMY

09.55 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

12.36 AMERICAN MUSIC AWARDS

15.06 EL DILEMA

17.20 LO MEJOR DE LOS LATIN GRAMMY

17.21 RALPH, EL DEMOLEDOR

19.10 FECHA 9 - SUPERLIGA 2017/2018

21.15 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC

AWARDS

21.16 LA LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2.

LA VENGANZA DE LAS SOBRAS

23.02 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

01.31 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC

AWARDS

01.33 EN LA SANGRE

TCM

00.02 NICO

01.54 COBRA

03.26 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

06.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 5)

07.46 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 5)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 5)

09.54 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 5)

10.20 LA NIÑERA

10.46 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

11.37 NUESTRO AMOR

13.22 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

15.54 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

17.47 ALGUIEN SABE

DEMASIADO

19.49 LA GRAN ESTAFA

22.00 NICO

23.53 ANACONDA





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

* EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE,

A LAS 21.30, THE BEATS, LA BANDA

QUE MEJOR EMULA A THE

BEATLES, PRESENTARÁ SU RENOVADO

ESPECTÁCULO.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A

LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO

BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN

EL MARCO DE LOS RECITALES DE

SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE

LA CAPITAL.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A

LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”

DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:

FREDDY VIDAL, ÁNGELES

ASENSIO Y DÚO OBLIVION.





CINES

SUNSTAR



THOR RAGNAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 AÑOS)

14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30

(Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN

(+ 13 AÑOS)

22:20 (Subt) 00:40 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 AÑOS)

14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

LA FAMILA MONSTER

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

-14:20 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15

(Cast) 20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO

CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

22:40 (Subt) 00:45 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HOY AL 22/11-19:00 (Cast)

ASESINATO EN EL

EXPRESO DE ORIENTE

(2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:10 (Subt) 00:40 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA ACCIÓN (+

13 AÑOS)

15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

LA LIGA DE LA JUSTICIA

ESTRENO APTA 13 AÑOS

(EN COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR)

CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30

- 22:00 - 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:30- 20:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles

$65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA FAMILIA MONSTER

(ATP)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles

$65

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS DESDE LAS 17.

LOS HORARIOS PUEDEN

SUFRIR MODIFICACIONES SIN

AVISO PREVIO.