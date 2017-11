La tercera semana de noviembre se inicia con una agenda cargada de actividades

20/11/2017 -

PAGOS DE LA ANSES

Mañana la Anses finalizará con los pagos a los beneficiarios de las asignaciones Universal y por Embarazo y del Progresar. En los bancos se pagará a quienes tengan el DNI terminado en 9, mientras que en el Correo se abonará a las personas con documentos terminados en 8 y 9. En el grupo de jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $ 8.234 también seguirá cobrando estos días. Mañana se abonará a quienes tengan el DNI terminado en 7; el miércoles a las terminaciones en 8 y el jueves a los DNI que finalizan en 9. En tanto el viernes comenzará el pago a los jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 8.234. Este día cobrarán los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1. El pago continuará la otra semana. Los beneficiarios de la presentación Desempleados (Plan 1) comenzarán a cobrar el jueves. Los primeros serán los que tengan DNI que terminan en 0 y 1; el viernes, los finalizados en 2 y 3. El pago seguirá la otra semana. Y finalizará el pago a Trabajadores. Mañana cobrarán los que tengan DNI finalizados en 8 y 9.

“LA SEMANA DE LA MÚSICA”

Organizado por la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de la Municipalidad Capital, la Espea Nº1 “Nicolás S. Gennero” y la Fundación Delia Torresi Massuh, se llevará a cabo en la provincia “La Semana de la Música”, con el objetivo de promover, a través de conciertos, las actividades de músicos de la provincia. Tendrá lugar hoy, el miércoles y el jueves, a partir de las 20.30, con entrada libre y gratuita. Hoy será la “Noche de la Cuerdas”: Cuartetos de guitarras con Cuatro de Copas, Ensamble Gennero, Dúo Procastinar, Telemann Quartet, Entrecuerdas. El miércoles tendrá lugar la “Noche de los Pianos”, con la participación de Andrés Simón, José María Gómez, Boddy Torresi, Miguel Vivas y Mario Varas Ledesma. Y el jueves, “Noche de los Vientos”, con Ensamble de flautas de Espea, Cuatrinete, Cuarteto de saxos Espea, Dúo Calderón Bunge, y Dúo Aguirre Vázquez.

TALLER PARA NIÑOS

El Centro Cultural del Bicentenario dictará el taller infantil “La Música en el Tiempo”, los días martes 21, jueves 23 y sábado 25, de 19 a 20.30, dirigido a niños de 5 a 11 años. La propuesta se llevará a cabo en alusión al 22 de noviembre Día de la Música, fecha en la que se recuerda el nacimiento de la Patrona de la Música, Santa Cecilia. Para más información e inscripciones pueden dirigirse al Centro Cultural del Bicentenario, los días hábiles de 9 a 13, o telefónicamente al 422 4858 interno 249

ENTREGA DE BOLSONES

El Centro de Jubilados y Pensionados “Carmen Palumbo de Leguizamón” informa a sus socios que los bolsones del Pami ya se encuentran disponibles. Los mismos pertenecen al programa Pro Bienestar y se les otorga a los afiliados un bolsón con alimentos. De acuerdo con lo que indicaron desde la comisión directiva, el martes y miércoles se realizará la entrega. Por tal motivo, se llama a los socios a concurrir a la sede del centro, sita en Rivadavia 1042. Los interesados podrán hacerlo en el horario de 7.30 a 11.30. Las consultas de otra índole también a la comisión directiva se podrán realizar durante estos días.

“JORNADAS INTERHOSPITALARIAS”

El miércoles se realizarán en nuestra ciudad y en La Banda, las “Jornadas interhospitalarias en cuidados críticos”, bajo la consigna “Humanizando la asistencia”, organizada por las áreas de terapia intensiva del hospital Independencia y el Centro Integral de Salud Banda (CISB). Serán jornadas teórico - prácticas que se desarrollarán en el auditorio del edificio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Unse, en Belgrano (N) 640, y en el CISB. El encuentro está destinado a todos los profesionales de la salud ligados al cuidado de pacientes en el área de terapia intensiva.

PARA DOCENTES Y ESCUELAS

La Oficina de Tesorería de la Dirección General de Administración perteneciente al Consejo General de Educación cita a las personas y/o instituciones que se detallan para que concurran munidos de sus respectivos Documento Nacional de Identidad y fotocopia del mismo, al objeto de percibir reintegros pendientes. En horario de 8 a 12. Ellos son: Sánchez Cristina del V; Gutiérrez Carlos A.; Espinillo Silvia V.; Carate Romina C.; Díaz María R.; Ceriani Graciana N.; Mussi María C.; Sandez Yanina N.; Brandan Mónica V.; Martínez Elida P.; Murtagh María J.; Tévez Javier A.; Cisneros Carlos A.; Comán María de los Á.; Palavecino Ávila Dahiana; Rodríguez Sánchez S.; Urbani Daniela A.; Luna Romina Y.; Giménez Joaquín; Díaz Ledesma C.; Dirección I.S.P.P.Nº5; Cortez Teresa del C.; Videla Federico S.; Gómez Bruno F.; Cuellar Noemí S.; Possi Omar A.; e Ibáñez Marta E.

“JORNADA DE CINE DEBATE”

El próximo miércoles, a las 20, se desarrollará la “Jornada de Cine Debate”, e invitan a participar a todos los santiagueños. El encuentro tendrá lugar en la sede de la Fundación Yaku Sumaq, que se encuentra ubicada en calle Ejército Argentino Nº 56, de la ciudad Capital. Según adelantaron desde la organización, en esta oportunidad se proyectará la película “Mamá se fue de viaje” y “analizaremos desde la perspectiva de género junto a la licenciada Rosa Isac, adelantando el “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer””, explicaron.

MISA Y ACTOS DE CONCIENTIZACIÓN

La asociación “Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares” invita a una misa que se celebrará el viernes, a las 20.30 en la Catedral Basílica. El oficio religioso será en el marco de los actos previstos por el Mes de la Concientización del Diagnóstico Temprano de la Artritis Reumatoidea. Invitan a todos sus miembros, familiares y amigos a acompañar a la asociación. Además, se solicita la colaboración de un alimento no perecedero. El sábado culminarán las actividades con un desayuno con los médicos reumatólogos para agasajarlos por su vocación de servicio.

CHARLA SOBRE PRESIÓN ARTERIAL

El martes, el grupo “Alco San Francisco”, sumándose a la campaña “Cien mil corazones”, cuyo lema es “Cuida tu presión, cuida tu vida”, invita a una charla del prestigioso cardiólogo, Dr. Luis Orellana. Tendrá lugar en el salón de Roca Nº716 de la ciudad Capital. Invitan a toda la comunidad a participar e informarse de las complicaciones que acarrea la enfermedad “silenciosa”.