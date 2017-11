Fotos Reveló cuál fue el momento más difícil durante su gobierno

Infante manifestó que en estos 8 años y medio que lleva como intendente le tocó momentos muy buenos, como también difíciles. Sobre esto último mencionó: "Nos ha tocado comienzos difíciles, pero con tranquilidad, nos fuimos manejando con prudencia hasta llegar al presente". "No es fácil mantenerse en la manera en que lo hicimos; fue producto de un trabajo y de un compromiso con la gente, de trabajar con ella, porque si la Municipalidad tiene un dueño son los vecinos", ponderó el jefe comunal a EL LIBERAL. Al pedírsele que recuerde cuál fue el momento más difícil que le tocó atravesar como intendente de la "Madre de Ciudades", Hugo Infante dijo que fue al inicio, cuando tuvo que reemplazar interinamente al depuesto Julio Alegre. "Creo que el comienzo no ha sido nada fácil, me tocó asumir en una situación complicada porque la gente entendía que la credibilidad política, los políticos, era como si en ese momento todos éramos iguales", recordó. Sin embargo, rescató que "gracias a Dios mi trayectoria política me permitió que en poco tiempo revirtiera esa imagen negativa. Asumí en una situación muy fea (mediados de 2009) y en poco tiempo he ganado las elecciones (septiembre de 2010)". Es por eso que para Infante, uno de sus mayores logros fue haber conseguido "revertir esa situación política que se vivía en esa oportunidad". Hugo Infante expresó como una especie de despedida: "Voy a dejar algo muy importante como gestión, creo que la mayor satisfacción de una persona es escuchar que es lo que te dicen en la calle, porque la mejor encuesta es lo que uno vive en la calle. Tengo esa gran satisfacción, que sé que se aproxima un cambio, sea que tenga que irme hoy o el día de mañana, en el momento que se decida, que es cierto que no pueda haber conformado al 100% de los vecinos, pero la balanza se debe inclinar hacia lo positivo, cuando sopesamos las casas que se han hecho durante mi gestión", rescató. "Se pueden haber cometido errores, pero tengo la tranquilidad de que salgo por la puerta grande de la gestión y que dejo una municipalidad totalmente saneada. No me imaginé hacer tantas cosas en mi ciudad", insistió el ex edil capitalino. Por último, dijo que con el que lo suceda, "habrá una continuidad de gobierno municipal".