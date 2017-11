Fotos "Me voy por la puerta grande, dejando un municipio saneado, sin deudas, y con muchas obras"

20/11/2017 -

Transitando el último tramo de su gestión ya que fue elegido como diputado nacional por el Frente Cívico, el intendente de la ciudad Capital, Hugo Infante, se muestra reconfortado por su gestión como jefe comunal. Pasaron ocho años y medio desde que le tocó asumir interinamente y luego dos veces fue electo. Hoy, sostiene que se "va por la puerta grande, dejando un municipio saneado, sin deudas y con muchas obras". "Lo más importante como gestión es haber cumplido con el vecino. Gracias a Dios se hicieron muchas obras, los sueños de muchos vecinos pudimos hacerlos realidad, en el sentido de llegar con las obras que ellos planteaban en reuniones en la mesa de trabajo", rescató en una entrevista a fondo con EL LIBERAL. Infante expresó que "si hay algo que me genera una satisfacción como municipal y político, es haber estado al lado del vecino, durante ocho años y medio, siempre pensando en la necesidades que tienen los barrios". También confesó que lo "asombra, porque no pensé que llegar a esta situación, en donde me piden que no me vaya, que me quede, que continúe, pero éstas son cuestiones políticas y uno está al servicio del proyecto (dijo sobre su futura asunción como diputado nacional del Frente Cívico). Por eso es mi tranquilidad, que cuando me vaya de la municipalidad, voy a salir por la puerta grande, dejando un municipio saneado, sin deudas, con muchas obras, realizadas, en ejecución y licitadas", repasó. Además, se comprometió a que "cuando ocupe la banca en el Congreso, voy a poner el mayor esfuerzo posible, para seguir trabajando por Santiago". "Pude haber hecho muchas cosas, pero falta mucho por hacer, y en eso seguir poniendo el mayor esfuerzo, ayudando al intendente que me va a suceder para seguir ofreciendo al vecino la mejor gestión para vivir dignamente", completó.