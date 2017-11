Almirante Brown y Patagonia juegan la primera final de la B

20/11/2017 -

Almirante Brown y Patagonia jugarán esta noche la primera final de la Copa UPCN de la categoría B, que organiza la Asociación Capitalina.

El partido se jugará en cancha de Almirante Brown, desde las 22.

Asimismo, por la Copa de Oro de Mayores jugarán: 21.30, Red Star (0) vs. Quimsa (1), en Independiente; 22, Belgrano (0) vs. Newbery (1) y Juventud (0) vs. Nicolás Avellaneda (1).

Por la Copa de Plata de Mayores se enfrentarán: 22, Olímpico vs. Huracán (N. D’Anna y N. Díaz) y Tiro Federal vs. Lawn Tennis (Páez y López).

También fue programado el tercer juego decisivo entre Independiente y Red Star, desde las 19.30, por la Copa de Oro de Juveniles.