Diego Cocca destacó el carácter de su equipo

20/11/2017 -

Diego Cocca, entrenador de Racing Club, resaltó esta noche "la autoridad" con la que su equipo jugó para derrotar y despojar del invicto a Boca, en la Bombonera.

"Me gustó la autoridad con la que jugamos desde el minuto inicial y ante el mejor equipo del fútbol argentino", sostuvo el DT de la "Academia".

"El grupo se merecía un partido así. Siempre me sentí respaldado por los futbolistas", dijo el técnico, que venía siendo cuestionado por resultados que no se daban.

Racing sufrió la baja del capitán Lisandro López a causa de un fuerte estado gripal. "‘Licha’ no estaba bien a la mañana y decidimos que no juegue", dijo Cocca, quien no garantizó la titularidad del delantero en el clásico del sábado ante Independiente.