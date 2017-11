Fotos MAL MOMENTO. Darío Benedetto sintió un fuerte dolor a los 35 minutos de la etapa complementaria y debió abandonar el campo de juego.

20/11/2017 -

El delantero de Boca Juniors, Darío Benedetto, sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, confirmó anoche el departamento médico de la entidad "xeneize" vía Twitter.

El "Pipa" será operado el próximo jueves y por lo tanto peligra seriamente su presencia en el campeonato Mundial de Rusia, ya que su rehabilitación no durará menos de seis meses. Tampoco podrá participar de la primera etapa de la Copa Libertadores del año que viene.

"Son cosas que pasan en esta profesión, ahora no queda otra que ponerle el pecho a la operación y meterle para volver cuanto antes", declaró el delantero luego de que los estudios que le realizaron en el Imaxe confirmaran la lesión.

"Tuve una sensación rara, me di cuenta al toque de lo que había pasado. Ya me había esguinzado antes y sabía que no era eso", agregó resignado.

Pese a la gravedad de la lesión, Benedetto se mostró fuerte en lo anímico. "Sin duda, son cosas que tiene esta profesión, a uno le duele muchísimo, pero no queda otra que seguir trabajando y meterle con todo para volver rápido", explicó.

Al ser consultado acerca de la posibilidad de que no pueda ir a Rusia 2018, expresó: "Lo que menos me importa es el Mundial, sólo pienso en recuperarme y estar lo mas pronto posible en la cancha".

La lesión de Benedetto generó gran cantidad de repercusiones en las redes sociales, debido a que estaba jugando en un gran nivel y era la carta de triunfo de su equipo en la Superliga y de cara a la Libertadorees del año venidero.