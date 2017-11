Pichetto descartó compartir bloque con CFK, pero aclaró: "No tengo odio"

Fotos ALEJAMIENTO. "Ha habido una decisión política de la ex presidenta de construir un partido político", explicó sobre su rechazo a compartir bloque.

20/11/2017 -

El senador justicialista Miguel Ángel Pichetto insistió con que ‘es necesario’ que el peronismo construya ‘una identidad’ y descartó la posibilidad de compartir un bloque en el Congreso con la senadora electa por Unidad Ciudadana, la ex presidenta Cristina Fernández.

"Yo dije que no", reiteró el legislador al ser consultado sobre la posibilidad de integrar el mismo espacio que la ex presidenta, aunque aclaró que "no es una cuestión personal".

"No tengo odio, resentimientos ni rencores. Lo que digo es que ha habido una decisión política que tomó la ex presidenta de construir un partido político" con una "estructura de pensamiento mas ligada a centroizquierda y de no consensos" que debe tener "un correlato en el Parlamento", sostuvo en declaraciones a radio Mitre.

En ese marco, el senador por Río Negro consideró que el peronismo "necesita construir una identidad. En el bloque de senadores será con 5, con 10 o con 20. La identidad es más importante que la unidad".

Y, remarcó que tiene ‘decidido’ no coexistir en el mismo espacio que la ex mandataria: "Si me tengo que ir solo y armar un espacio propio o con un grupo de compañeros lo voy a hacer".