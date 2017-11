Afirmó que en los últimos años K gobernó un "sector con afinidad a la izquierda"

20/11/2017 -

En su argumentación de por qué no compartiría un bloque con CFK en el Senado, Pichetto dijo que "no" participará "en el proceso político que ella (Fernández) ha empezado a construir", porque "en realidad es continuidad de los últimos cuatro años y medio de gobierno, donde ha gobernado un sector con fuerte afinidad con la izquierda con posiciones radicalizadas de vamos por todo, el enemigo es el otro, no hay adversarios".

"Esa cosmovisión que me parece fue errónea, que nos alejó de un electorado y nos determinó la ruptura con el movimiento sindical, con los trabajadores, con la Justicia, con los medios. Me pareció un proceso de ruptura que afectó nuestro capital político y nos llevó a la derrota en 2015", reconoció el senador que formó parte del bloque kirchnerista.

"Creo que el peronismo tiene que hacer el bloque del Partido Justicialista expresar la opinión, la voluntad, el desafío que tienen los gobernadores de consolidar su gobernabilidad y dialogar con el gobierno nacional en pos del objetivo de crecimiento, de desarrollo, de tratar de ir mejorando la economía y ver cómo, entre todos, ordenamos el déficit fiscal", concluyó.