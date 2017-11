Corrupción: Durán Barba pide cumplir "el debido proceso"

Fotos CRÍTICO. Objetó la difusión de fotografías del arresto a Boudou.

20/11/2017 -

El consultor de imagen Jaime Durán Barba consideró que "quienes hayan hecho cosas indebidas, deben ser juzgados", al referirse a las causas en las que se investiga por corrupción a ex funcionarios, y reclamó el respeto por el debido proceso. "Creo que quienes hayan hecho cosas indebidas, deben ser juzgados, pero deben respetarse completamente los procesos", afirmó el consultor ecuatoriano, y agregó que cree que "si se atropella a la señora (Cristina) Kirchner y no se le permite una legítima defensa, está muy mal".

En declaraciones en el programa "Almorzando con Mirtha Legrand" (Canal 13), se pronunció a favor de "construir un país en el que todos tengamos derechos" y añadió: "Tiene que hacerse dentro de la ley, lo que sea".

Ante una consulta sobre la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, Durán Barba cuestionó la difusión de las tomas fotográficas del operativo, al afirmar que "me pareció muy mal esos trascendidos de esas tomas (fotográficas) y al Presidente (Mauricio Macri) también le pareció muy mal y de hecho ordenó una investigación".

"Es denigrante y esto es mi forma de pensar, no la del gobierno. El tema del casco, el chaleco y demás me repugna", sostuvo, y juzgó que "no hay que humillar a la gente".

Sobre la posibilidad de que un detenido fuera muerto por un francotirador, el consultor ecuatoriano la rechazó de plano y se preguntó: "Estadísticamente, ¿cuántos han muerto porque le disparó un francotirador?. Ninguno en la historia, nunca, son tonterías".