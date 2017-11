Pericias para la mujer que mató a su ex a puñaladas

Fotos AUDIENCIA. Lescano tiene un bebé de 4 meses. La Justicia resolverá su nuevo lugar de detención.

Una vecina del Bº Mariano Moreno sería sometida a pericias psicológicas, una semana después de que diera muerte a su ex concubino, al estallar un incidente sin testigos presenciales y que enfrenta hoy a sus dos familias.

La tragedia se dio a las 8.30 del domingo 12 de noviembre. María de los Ángeles Lescano, 30 años, apuñaló mortalmente a Jorge Daniel Ibáñez, 32, alias "Pey", padre de 4 de sus 5 hijos, a quien había conocidó 15 años atrás.

Horror al amanecer

Pese a que la sangre de "Pey" se derramó en casa de los padres de la mujer, en Salavina, entre Benicio Díaz y Peralta Luna, sus crisis estallaban (en ascendente crecimiento) en la ex casa de la pareja, en el Bº Mariano Moreno.

Lescano señaló: "Él quiso violarme; me dijo que quería sexo por última vez o me mataría, con mis hijos también...". Ahondó que desde hace 3 años había presentado "muchas denuncias en la Seccional 45 del Bº El Vinalar. La última es de 4 meses atrás, porque me violó y uno de mis hijos lo vio todo".

Dudas en el frente

En tanto, la familia de "Pey" dibujó un nuevo escenario. Su madre, Mercedes Guayama, sugirió que actuó una tercera persona y no solo Lescano. También aseguró: "Ellos no estaban separados".

Esta semana, una abogada haría presentaciones y solicitaria medidas al fiscal Ramón Alfonzo.

Ofrecería testigos y puntualizaría ciertos enigmas, basándose en la autopsia.

Requeriría que se estudie heridas en la cabeza, la ubicación de la puñalada mortal y signos de que el cuerpo haya sido arrastrado; ¿pre o post mórtem?.