La "Mujer Bonita" confesó que no entiende cómo se libró del acoso sexual en Hollywood

20/11/2017 -

Hollywood continúa siendo un hervidero tras conocerse decenas de denuncias que están saliendo a la luz en torno a una serie de magnates de Hollywood como Harvey Weinstein, Kevin Spacey o Louis CK que habrían acosado sexualmente a varias figuras. Una estrella de ese universo se siente abrumada por todo lo que está pasando.

Se trata de la actriz Julia Roberts, de 50 años, quien declaró en una entrevista que se siente afortunada por no haber sufrido ningún tipo de acoso sexual en su lugar de trabajo. Con tres hijos: los mellizos Hazel y Phinnaeus, de 12 años y Henry, de 10, con su esposo Daniel Moder, admitió que su suerte le hace "sentirse mal" porque no entiende por qué ella pudo librarse de un tratamiento al que muchas otras compañeras afirman haber sufrido. "Todo es tan feo... yo nunca tuve esa experiencia. Quiero decir, casi me siento mal al decir esto porque no sé por qué yo me libré de ello", confesó la recordada protagonista de "Mujer Bonita".

"Escucho algunas de esas desgarradoras historias y pienso en mi hija. Es horrible, pero no ha sido parte de mi experiencia como actriz", puntualizó al programa televisivo "Today". Julia instó a las víctimas de abuso sexual o acoso a recurrir a organizaciones especializadas para obtener ayuda y apoyo para afrontar este tipo de situaciones.