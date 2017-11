20/11/2017 -

El cantante británico Morrissey dedicó una canción a Venezuela en su nuevo disco "Low in High School".

El tema se llama "Who will protect us from the police?" ("¿Quién nos protegerá de la Policía?") y está dedicada a la época de las protestas en el país. "Hay llamas en el cielo esta noche, tanques en la calle, atacando la libertad de expresión", expresa el tema de Morrisey que termina con el británico cantando Venezuela.

Undécimo álbum

"Low in High School" fue lanzado el pasado viernes y es el undécimo álbum como solista del ex integrante "The Smiths", y cuenta con doce canciones.

Una vez más, el artista sale al ruedo no solamente con declaraciones fuertes acerca del acoso sexual, en este caso en el mundo del espectáculo en Hollywood, sino también con una canción polémica dedicada a Venezuela.