20/11/2017 -

Después de su escandalosa salida de "Nosotros a la mañana", como consecuencia de sus expresiones antisemitas contra Diego Leuco, Úrsula Vargues atendió a su ex jefe, Fabián Doman, quien fue el encargado de comunicar que ya no pertenecía más al magazine que emite El Trece. En Twitter publicó una catarata de tuits contra el periodista luego que éste pidiese que no esté más en el programa matutino.

"No sé callar... Feliz de no tener que compartir pantalla con Doman. Ampliaremos", arrancó con los mensajes en Twitter. "18.000 pesos ganaba como panelista de Doman. Y me bajaban línea para que calle sobre Santiago Maldonado. 18.000. Con censura. Mala mía. "Pregunten cuánto gana Doman. El gordito gana mucho", siguió.

"Gracias a la vida. Me recordó mis principios. Cuando 18.000 pesos te ayudan a llegar a fin de mes. Pero te violan tus convicciones. Mala mía. El gordito da vergüenza ajena...", lanzó Úrsula, quien añadió: "Trabajas en el 13 y no podés hablar de muchas cosas. Ni de Maldonado ni de Papel Prensa".