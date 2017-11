La mujer de Boudou estuvo con Susana y dijo "no entender" porque lo tienen preso

Fotos

La ex diputada mexicana, Mónica García de la Fuente estuvo ayer junto a Susana Giménez para hablar sobre la situación procesal de su pareja, Amado Boudou y aseguró no entender "porqué se lo está privando de su libertad" y no puede acompañarla en la etapa final de su embarazo de mellizos.

De la Fuente, contó que se conoció con el ex funcionario a fines de 2015 y que de a poco comenzaron a acercarse. "Él (por Boudou) me da toda la fortaleza que necesitamos. Es muy contenedor y siempre ha sido muy fuerte", dijo.

Luego, detalló cómo fue la mañana del 3 de noviembre, cuando Boudou fue detenido: "Estaba con él, fue una sorpresa para nada grata, levantarnos así, tan abruptamente. Estaba mi mamá, un día antes le había preparado una camita en el living. De repente empecé a oír ruidos raros, me levante y cuando me acerqué a la puerta, ya había gente. Me asusté, le dije 'algo pasa'. Entonces él abrió y entraron las personas. Fue muy duro, muy inesperado".

"No era algo que yo podía esperar, y creo que él tampoco. Él siempre estuvo absolutamente dispuesto, me consta y viví con él, yendo a la Justicia cuando fue requerido. Él me dijo que siempre quería dar la cara y siempre lo hizo. Cuando nos fuimos de vacaciones a México yo le dije que nos quedáramos un poco más, pero él me respondió 'no, tengo que estar allá por si me necesitan, tengo un permiso acotado y tengo que respetarlo'", indicó emocionada.

"Estamos por tener nuestros hijos y planeamos criarlos en Argentina, por eso no entiendo el argumento de que hay riesgo de fuga "No entiendo el motivo por el que está ahí ahora sin juicio, sin condena y sin un motivo que me esclarezca por qué está privado de su libertad y no con mis niños", repitió.

Finalmente, el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, también se mostró desconcertado: "Lo detuvieron sin siquiera estar en la etapa de juicio. Amado Boudou siempre estuvo a derecho con la Justicia. Se fue de viaje y volvió cuando le dijo el juez y de la noche a la mañana cambiaron las condiciones de riesgo para él… No sabemos por qué".