Enrique Balbi: "Los siete intentos de comunicación no fueron del ARA San Juan"

Hoy 10:54 -

En plena incertidumbre por el destino del submarino de la Armada ARA San Juan la fuerza recibió siete intentos de llamadas que, se creían, proveían del navío. Aunque las investigaciones de las comunicaciones determinaron que las señales no provenían del submarino desaparecido, confirmó el vocero de la Armada, Enrique Balbi. "Investigamos 400 señales pero seguimos sin comunicaciones", afirmó.

La búsqueda se hace con un fuerte despliegue por agua y por aire, a contra reloj y con ayuda de otros países, como los Estados Unidos y el Reino Unido. Hay fuertes complicaciones por las adversas condiciones climáticas en la zona de búsqueda. La última comunicación fue el miércoles pasado cuando se encontraba a 430 km de la costa en el Golfo de San Jorge, en el Atlántico Sur, y se dirigía de vuelta desde Ushuaia hacia Mar del Plata.

El vocero dijo que en el operativo participan 13 barcos y 10 aviones y, explicó, el plan de vuelo es de 24 horas. "Las condiciones meteorológicas de ayer fueron pésimas, con olas de hasta 6 metros", dijo Balbi, que prevé que a partir de mañana mejore el tiempo y se pueda intensificar el operativo. Además ratificó que "no se descarta ninguna hipótesis" con respecto al submarino extraviado.

Baldi indicó que "hay diferentes escenarios posibles para tener en cuenta" y que cada uno de ellos "implica diferentes vías". "Este tipo de submarino tiene 90 días para operar fuera de su apostadero, independiente de cualquier asistencia externa", explicó.

"Cuando no se renueva el aire el oxígeno se va consumiendo. Por eso se hace snorkel, se cambia el aire y se cargan las baterías: así puede estar durante tres meses", afirmó. "Si por un desperfecto va a superficie no tiene problemas. Aunque si no puede hacer snorkel ni ir a superficie y está en inmersión, en esas condiciones podrían estar solo una semana. Hay que ser muy cautos", dijo.