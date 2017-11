“Compartí horas con delincuentes verdaderos”

Fotos JASON BEGHE

Todos los martes, a las 21, Universal Channel emite “Chicago PD”, un drama policial sobre los hombres y mujeres de élite de la Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Chicago, que combaten los delitos más atroces de la ciudad: el crimen organizado, el tráfico de drogas, asesinatos de alto perfil, entre otros. En esta quinta temporada podrá verse el final de algunas historias, pero también el inicio de otras, tal como ocurre con el regreso el personaje de Antonio Dawson (Jon Seda). Jason Beghe, el actor norteamericano que interpreta a Hanks Voight, el jefe de esa unidad policial, brindó una conferencia de prensa, a la cual tuvo acceso EL LIBERAL.

Hábleme de Hank Voight ¿Crece su figura respecto de lo que se veía de él en “Chicago Fire”?

Sí, por supuesto. En aquella pudimos ver un punto específico del personaje. Pero ahora vamos a tener una perspectiva mucho más amplia y un conocimiento más profundo de él y de su vida, lo que nos va a permitir entender mucho más de él y por qué actúa de la manera que actúa.

¿Qué otras particularidades tiene “Chicago PD” que la diferencien de otras series de su género, como Policía de Nueva York, por ejemplo?

No sé si nos importa diferenciarnos tanto. Los guionistas ni se preocupan por eso. Lo diferente es su elenco, sus productores y directores. Eso ya la hace particular. Y lo impor­ tante es que lo que cuenta es atracti­ vo. Además, su ubicación, en una ciu­ dad como Chicago, es lo que le da una particularidad muy especial res­ pecto de otras de su género.

Usted es de Nueva York. ¿Se siente cómodo haciendo un personaje de Chicago?

Como pez en el agua. Pasé mucho tiempo en Chicago antes de hacer es­ ta serie. Vivo hace tiempo en esa ciu­ dad y tengo muchas raíces familiares en ella. Mi bisabuelo fue fiscal de dis­ trito y senador de Illinois. Mis abue­ los y mis padres nacieron y se criaron allí.

¿Y con el trabajo de un policí­a? ¿Tuvo que investigar mucho para armar su personaje?

Sí, bastante. Eso siempre es así. Pasé mucho tiempo acompañando a varios policías en operativos. Algu­ nos de ellos implicaban acciones pe­ ligrosas. Compartí también muchas horas con ellos a nivel social y tam­ bién con delincuentes verdaderos. De esta manera, intenté tener una idea general de lo que ellos hacen y lo fui almacenando para poder crear lo que es Hank Voight.

¿Cuánto tiempo de grabación lleva un episodio?

Aproximadamente unas ocho jor­nadas completas de trabajo.

Y una jornada, ¿cuántas ho­ras de trabajo son para quien interpreta un papel protagóni­co?

Apenas unas catorce horas más o menos.

¿Divididas en qué activida­des?

La primera actividad es la de ma­quillaje. Yo tengo suerte, porque no tardo tanto en ese proceso. Después trabajamos por la mañana, escena tras escena. Primero ensayamos y luego se enciende la luz y grabamos. Al mediodía paramos un rato para comer y a la tarde seguimos. Termi­ nado el día, me voy a casa, me doy una ducha y me pongo a estudiar el libro para el otro día. Como verás, no es lo mismo que ir a un Spa.