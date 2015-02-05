CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Noviembre 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

21/11/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

01.00 NOTICAMPI

01.15 #HASHTAGVIAJEROS

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 RUSIA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 BÁSQUET X EL 14: ALTE.

BROWN VS. RED STAR (FEM)

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN X EL TURF


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA


PELÍCULAS

CINEMAX

07.33 MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS

09.48 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN

BUTTON

13.05 JUEGO DE GEMELAS

15.36 UN VIERNES DE LOCOS

17.25 SHANGHAI KID

19.30 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

22.00 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN

BUTTON

TCM

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS

09.54 CASADOS CON HIJOS

10.20 LA NIÑERA

10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.36 LA PANTERA ROSA

11.49 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY

MOVIE

13.18 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

15.50 LA GRAN ESTAFA

18.01 UN ROMANCE PELIGROSO

20.16 ANACONDA

22.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

23.53 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO

TNT

06.26 JIM Y EL DURAZNO GIGANTE

07.48 RALPH, EL DEMOLEDOR

09.31 MATRIX RECARGADO

12.03 WALL-E

13.47 AMAS 2017 - RECAP

13.49 AVIONES

15.23 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP

15.24 CONTAGIO

17.20 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP

17.22 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA

DE LAS SOBRAS

19.03 AMAS 2017 - RECAP

19.04 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

21.02 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

23.03 EL MAESTRO

00.02 AMAS 2017 - RECAP

00.04 TIERRA DE ZOMBIES

01.40 SNATCH. CERDOS Y DIAMANTES

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN, EPISODE 13

09.00 LA LEY Y EL ORDEN, EPISODE 14

10.00 GRIMM

11.00 HOUSE

12.00 CHICAGO P.D.

13.00 LOS TOP FIVE

15.00 GRIMM

16.00 HOUSE

17.00 CHICAGO

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 CHICAGO

21.00 MACGYVER

22.00 ELYSIUM

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1, EPISODE 4

09.50 AMOR IMPUNTUAL

11.40 TORPES Y SEXY

13.40 FULLSCREEN, SEASON 4, EPISODE 38

14.10 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO

16.05 TORPES Y SEXY

18.05 EL GURÚ DEL AMOR

20.00 ¿...Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

22.20 RITMO PERFECTO

00.40 ¿...Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

* JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A

LAS 21.30, THE BEATS, LA BANDA

QUE MEJOR EMULA A THE BEATLES,

PRESENTARÁ SU RENOVADO

ESPECTÁCULO.

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A

LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET

EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA

2017, CON PRIMERAS FIGURAS

NACIONALES. ENTRADA:

PAÑALES PARA EL CEPSI.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A

LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO

BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN

EL MARCO DE LOS RECITALES DE

SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE

LA CAPITAL.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A

LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”

DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:

FREDDY VIDAL, ÁNGELES

ASENSIO Y DÚO OBLIVION.


CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

21/11 -22/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

21/11- 22/11 - 22:20 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

21/11 -22/11- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

21/11- 22/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA

(2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 22/11 22:40 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

21/11- 22/11-17:00 (Cast)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HOY AL 22/11-19:00 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 22/11 22:10 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

21/11 -22/11-17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO

APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE

PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30 -

22:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:30- 20:10 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA FAMILIA MONSTER (ATP)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA:

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 17.

LOS HORARIOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES

SIN AVISO PREVIO.

 
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