CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Noviembre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
21/11/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
01.00 NOTICAMPI
01.15 #HASHTAGVIAJEROS
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 RUSIA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 BÁSQUET X EL 14: ALTE.
BROWN VS. RED STAR (FEM)
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN X EL TURF
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.33 MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
09.48 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN
BUTTON
13.05 JUEGO DE GEMELAS
15.36 UN VIERNES DE LOCOS
17.25 SHANGHAI KID
19.30 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
22.00 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN
BUTTON
TCM
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS
09.54 CASADOS CON HIJOS
10.20 LA NIÑERA
10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.36 LA PANTERA ROSA
11.49 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY
MOVIE
13.18 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
15.50 LA GRAN ESTAFA
18.01 UN ROMANCE PELIGROSO
20.16 ANACONDA
22.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
23.53 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO
TNT
06.26 JIM Y EL DURAZNO GIGANTE
07.48 RALPH, EL DEMOLEDOR
09.31 MATRIX RECARGADO
12.03 WALL-E
13.47 AMAS 2017 - RECAP
13.49 AVIONES
15.23 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP
15.24 CONTAGIO
17.20 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP
17.22 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA
DE LAS SOBRAS
19.03 AMAS 2017 - RECAP
19.04 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
21.02 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
23.03 EL MAESTRO
00.02 AMAS 2017 - RECAP
00.04 TIERRA DE ZOMBIES
01.40 SNATCH. CERDOS Y DIAMANTES
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN, EPISODE 13
09.00 LA LEY Y EL ORDEN, EPISODE 14
10.00 GRIMM
11.00 HOUSE
12.00 CHICAGO P.D.
13.00 LOS TOP FIVE
15.00 GRIMM
16.00 HOUSE
17.00 CHICAGO
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 CHICAGO
21.00 MACGYVER
22.00 ELYSIUM
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1, EPISODE 4
09.50 AMOR IMPUNTUAL
11.40 TORPES Y SEXY
13.40 FULLSCREEN, SEASON 4, EPISODE 38
14.10 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO
16.05 TORPES Y SEXY
18.05 EL GURÚ DEL AMOR
20.00 ¿...Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
22.20 RITMO PERFECTO
00.40 ¿...Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
* JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A
LAS 21.30, THE BEATS, LA BANDA
QUE MEJOR EMULA A THE BEATLES,
PRESENTARÁ SU RENOVADO
ESPECTÁCULO.
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A
LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET
EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA
2017, CON PRIMERAS FIGURAS
NACIONALES. ENTRADA:
PAÑALES PARA EL CEPSI.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A
LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO
BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN
EL MARCO DE LOS RECITALES DE
SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE
LA CAPITAL.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A
LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”
DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:
FREDDY VIDAL, ÁNGELES
ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
21/11 -22/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
21/11- 22/11 - 22:20 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
21/11 -22/11- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
21/11- 22/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA
(2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL 22/11 22:40 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
21/11- 22/11-17:00 (Cast)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HOY AL 22/11-19:00 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 22/11 22:10 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
21/11 -22/11-17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO
APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE
PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30 -
22:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:30- 20:10 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA FAMILIA MONSTER (ATP)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA:
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 17.
LOS HORARIOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES
SIN AVISO PREVIO.