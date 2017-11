FÚNEBRES | 21 de Noviembre de 2017

21/11/2017 -

FALLECIMIENTOS

- María Elías Yñíguez

- Petrona Eugenia Valdez de Guzmán

- Virginia Marta Ruiz

- María Alexandra Santillán

- David Antonio Carranza

- Celina Serigos de Di Tella (Buenos Aires)





Sepelios Participaciones

ALLALL VDA. DE IBÁÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Pedro Paz, Lucha y sus respectivas familias participan con tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMACHO, RAFAEL ALBERTO (TOTO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Se fue un amigo y extraordinario persona que Dios con su divina bondad lo recoja junto a Él y le conceda cristiana resignación a toda su familia. Poroto, Nilda y Gabriel Orellana. Ruegan una oración en su querida memoria.

CAMACHO, RAFAEL ALBERTO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá. Sergio Alejandro Estrada, sus hijas Valentina y Mercedes, participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Gustavo y flia. en su dolor.

CAMACHO, RAFAEL ALBERTO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Calucho Corvalán y familia, Mariné, Santiago, Charly y su esposa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMACHO, RAFAEL ALBERTO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Pedro Paz, Lucha y sus respectivas familias participan con tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMACHO, RAFAEL ALBERTO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados Lazos de Amistad participa con tristeza el fallecimiento de su socio. Eleva oraciones en su memoria.

CAMACHO, RAFAEL ALBERTO (TOTO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Familia Escolano acompaña a su seres queridos en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CARRANZA, DAVID ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su esposa Carina Ibarra, sus hijos Antonela Brenda Ramiro su madre Valle su padres Susi y Patina Ibarra y de más Familiares .Sus restos Seran Inhumados hoy 16:00 hs en el Cementerio de El Dean cob. Ucra. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162- TEL 4219787.

ESCOBEDO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa Norma del Valle Jiménez, sus hijas María, Verónica y Patricia, nietos Morena y Tobi, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

ESCOBEDO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su esposa Jiménez Norma del Valle, sus hijas María, Patricia, Verónica, nietos Tobías y Morena participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ESCOBEDO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. En tu mano encomiendo mi espíritu, tu Él Dios Leal, me liberarás. Sus sobrinos María José, Marina, Mónica, Miguel Escobedo y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

ESCOBEDO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su sobrina Nélida Alejandra Escobedo y su ahijado José Luis Molina Escobedo (Ricky) participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

ESCOBEDO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus sobrinos Perly, Roly y Félix participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su tía Norma, a sus primas María Angélica, Verónica y Patricia y a sus nietos Tobías y Morena en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBEDO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Víctor Juarez, su señora "Guny", sus hijos, Matías, Carolina y Álvaro, acompañan a Norma, su hermana en Cristo y a toda su familia en este momento de dolor.

GODOY, NELVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Veteranos de Estudiantes (C-55) participan con gran dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de nuestro jugador y gran amigo Juan Carlos Luna.

GÓMEZ, ROSA VITERBO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/17|. "Dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mi no morira jamás". Su esposa , hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, ROSA VITERBO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/17|. Su hija Rosa del Valle Gómez, su hijo político y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, GLADYS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su hermana Mirta Dalmira y sus primas Rosa y Mirta Banegas, sobrinos Ricardo y Gustavo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Flores a las 11 hs. casa de duelo P. L. Gallo 330 Sala vel. Nº 2 SERV. CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, GLADYS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su primo Ángel Arnaldo Diaz y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio de Los Flores.

RUIZ, VIRGINIA MARTA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/11/17|. Su madre María Antonia sus hijos Patricia, Clara, nietos Juan, Matías, Santiago, María, Diana, Brenda, Benjamín, Soledad hijos políticos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162- TEL 4219787.

SANTILLÁN, MARÍA ALEXANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus padres Graciela Gallo y Luis Santillán, sus hermanos Marcelo, Yésica , sobrinos, Matías, Valentina Victoria , sus primos, Mauro, Matías, Rocío, Santiago y Rocío, tios y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9 hs en el Cementerio La Piedad .SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162- TEL 4219787.

SANTILLÁN, MARÍA ALEXANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Fernando Cáceres, Mariano Roca, Sara Alicia Bravo de Collado e hijos Walter, Antonio, José, Rafael y Daniel Collado y respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su amigo Fredy Santillán y ruegan oraciones en su memoria.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Raúl Lorenzo, Graciela Toscano y sus hijos Victoria, Mariano, Jorge y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de pesar a su esposo Víctor Di Tella y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Los compañeros del Movimiento Evita Frías participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en tan doloroso momento al compañero Víctor Di Tella y a toda su familia.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. El Movimiento Evita de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del compañero Víctor Di Tella y lo acompañan en el pesar a él y a su familia en estos momentos difíciles.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. David Rivero, Carolina Cabrera y Rosa Aguirre acompañan en tan penoso momento al compañero Víctor Di Tella por el fallecimiento de su esposa y lo acompañan en el dolor y la oración.

URREJOLA, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus hijos Antonio, Francisco, Patricio, Andrés, Daniel, Lidia, Miguel, Omar, Andrea, José, Horacio, hijos pol. nietos y bisnietos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 16 en el cementerio La Piedad. C.D. Congreso 735. SERV. (IOSEP) - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su esposo Marce Guzmán, sus hijos Mauro y Andrés, su hijo pol: Sara Rodríguez, su nieto Mateo participan con dolor su fallecimiento, invitan al sepelio hoy a las 9 hs en el cemet. La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 340 (s/V). ORG. Amparo EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJOS.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Querida hermana del alma, que rápido partiste de esta vida terrenal, solo me consuela que dejaste de sufrir y estás junto al Señor. Fuiste ejemplo de hija, madre, hermana y amiga. Queda grabado en mi memoria todo lo bello que compartimos y tu gracia sin igual. Hasta siempre. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Acompañan en el dolor. Su tía Bersabé Pogonza, sus primos Ramón, Tere, Oscar y Magui, Ricardo y Sandra, tus sobrinos. Se ruega oraciones en su memoria.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus vecinos Mabel y Roxana Gómez Acuña y Mafalda Rodríguez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su vecina y amiga Nora Chávez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus vecinos y amigos Alba y José, Josecito, Daniela y Esteban Cáceres Vázquez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Morir no es desaparecer, sino comenzar una nueva vida junto a Dios. Tus amigos Gringa y Juan Carlos, Mecha, Georgina, Nora, Roxana, Marta, Alba y Mercedes participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo...si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos... si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen...créeme. Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía... ese día volverás a verme. Sentirás que te sigo amando, que te amé y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis feliz. Ya no esperando la muerte sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por los senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Tus amigos Stella, Orlando, Anahi, Juan Cruz, Gilda y familia participan con dolor su fallecimiento.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Personal Directivo, Docente, de Maestranza de la escuela Nº 1128 Fuerza Aérea Argentina acompaña con dolor el fallecimiento de la hermana de la vicedirectora del turno mañana Graciela Valdez. Ruegan oraciones en su memoria.

YÑÍGUEZ, MARÍA ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus hijos: Adolfo, Alejandra, h. pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SEPELIO SANTIAGO.

YÑÍGUEZ, MARÍA ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su hija Alejandra, su hijo político Arturo y su nieta Celia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

YÑÍGUEZ, MARÍA ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus hijos Adolfo y Alejandra, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

YÑÍGUEZ, MARÍA ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus primas Liliana Isabel Ledesma, Teresa Isolina Ledesma, Mercedes Ana Eugenia Ledesma, María de las Mercedes Ledesma participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

YÑÍGUEZ, MARÍA ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Juan José Rodríguez y Sara Salvatierra participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y un cristiana resignación para la familia de tan distinguida dama.

YÑÍGUEZ, MARÍA ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Familias Cueva, Colón y Belizán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

YÑÍGUEZ, MARÍA ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Dres. Arturo, Luis, y Victorio Hernández participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.





Invitación a Misa

BANCO, MIRIAM ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/16|. Sus hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, del Bº Colón. Con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

GÓMEZ, DAVID ESTERGIDIO (Chingolo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/16|. Abuelo querido con la convicción que descansas junto a tus seres queridos en la Morada Celestial, pido por la paz de tu alma y tu descanso eterno. Tu nieta Marcia y tu familia que te recuerda con mucho cariño, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

NAVARRO, SERGIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/15|. Si lo miras de otro modo: el tiempo que pasa no aleja, sino que acorta distancias (la de volver a encontrarnos de nuevo). Contamos meses de ausencias, pero no años de presencias, de risas compartidas y de felicidad. Lo que quedó es mi enseñanza: sonreír siempre a pesar del dolor. El amor nunca muere, se transforma. Mirar con esperanza desde otra perspectiva nos acomodará el alma. En tu sueño te abrazo, en tu sueño vivo. Al cumplirse veintinueve meses de tu viaje nos reuniremos en familia para recordarte en una misa que se oficiará en la Iglesia San Francisco a las 20 hs.

PAGLIONI DE RUIZ, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. "Miro tus fotos como si pudiera revivirte, te extraño, me duele en lo más profundo de mi alma, a veces quiero gritar, pero deseo que estés en paz. Su esposo Aldo Ruiz, su hija Marisa, su hijo pol, Luis Bornatici y sus nietos Matías, Antonella y Luisito Bornatici, su nieto político Matías Castaño, invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

PIFFERI, LIDIA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Olga Panucci de Neme, sus hijos Daniel y María Rosa Neme y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su seres queridos en este triste momento.





Invitación a Misa

ESCOLANO, ROMINA YAQUELÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/07|. Hace diez años que estás en la casa de Dios, pero vives en nuestros corazones. Te extrañamos, te amamos. Romi querida: eres ángel y estrella de nuestras vidas. Sus padres Liliana y Tuky, tu hermana Giselle, tus nonos Eva y Tony Adamo, tu tío Hugo y flia. invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol.

GÓMEZ, MARCELO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/11|. Duele aceptar que no estás pero jamás perderé la esperanza de que no es un final, seguiré caminando este camino, solo me quedan los recuerdos del gran hijo que fuiste el amor que me tenías a mí y a toda la flia. Pero si sé que algún día te alcanzaré en el cielo porque siempre y para toda la eternidad. Hijo querido mis lágrimas y mi amor para ti. Tu mamá Lilí, tus hermanas Cecilia y Pilar, sobrinos, tíos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sgo. Apóstol, al cumplirse 6 años de su partida.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Su sobrina Arminda Ábalos de Martínez y flia. participan con gran pesar el fallecimiento de la querida tía Elvira. Ruegan oraciones en su memoria y que Dios le conceda paz eterna.

PALADEA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su esposa Cristina Silva, hijos Fabián, Daniel, Marcelo, Diego, Valeria, Raúl, Jaime, Daniela, H. pol., nietos y hermanos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 18 en el cement. de Beltrán. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PÉREZ, NORA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Sus hijos Sebastián, Analía, nietas: Luciana, Mailen y Catalina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

PÉREZ, NORA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Sus hermanos Antonio, Alcides, Luis, María, Roberto, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PÉREZ, NORA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Comisión Directiva del Club Atlético Termas participan con dolor el fallecimiento de la hermana del presidente de la institución Alcides Pérez. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.