“Wanchope” Ábila sólo duró 6 minutos dentro de la cancha

21/11/2017

El delantero de Huracán, Ramón "Wanchope" Ábila, salió dispuesto a lucirse ante Vélez, pero duró apenas seis minutos en cancha: después de haber desperdiciado una situación neta de gol, saltó a buscar una pelota y al caer sintió "que se desprendió algo". Intentó seguir, pero el dolor se lo impidió: cambio y fuera.

"Tengo un fastidio importante, nunca me había pasado. Vamos a ver qué dicen los estudios, esperemos que no sea nada para poder seguir jugando", dijo el "9" de Huracán una vez finalizado el primer tiempo. Para ese entonces Alfaro todavía se estaba lamentando: sabe que lo más probable es que el goleador se haya desgarrado el aductor de la pierna izquierda y que, de confirmarse esta presunción, no podrá contar con él de aquí en adelante.