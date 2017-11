Coleoni se fue con bronca por el gol anulado sobre el final

21/11/2017 -

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, se fue con mucha bronca por el gol anulado sobre el final a Diego Jara, al que consideró lícito.

"No me quiero excusar, pero fue una jugada clave para ganar el partido. Bucci lo está esperando a Jara para que le pique y Jara anticipa al defensor y hace el gol. Es muy clarito que no es off side", dijo el DT en diálogo con Radio Panorama.

"Nosotros planificamos el partido, lo anulamos a Sportivo Belgrano y generamos seis situaciones de gol. Lo importante es que le equipo se plantó, jugó. Hubo 20 minutos en el que el partido fue chato, no nos llevaron por delante y controlamos el circuito ofensivo de ellos. Y era para ganarlo bien al juego porque tuvimos autoridad y actitud. Pero sumamos un punto más y nos acercamos al primer objetivo que es clasificar", agregó luego, ya un poco más calmo y bajando los decibeles.

El "Sapo" relativizó el hecho de seguir en la punta. "Me fijo más en el quinto. Faltan dos partidos más para estar adentro. Pero me pone contento la forma de pararse y jugar de mis jugadores", explicó.

"Planteamos un partido inteligente, lo han hecho muy bien los chicos. Es una foto para lo que puede pasar más adelante, con rivales de jerarquía y siendo visitantes de verdad", agregó.

En el plano individual, elogió a Bucci: "Diego hizo un buen partido en el segundo tiempo. Trabajamos a tirar y manejar la segunda jugada. Los controlamos bien a Francia. Estoy feliz no tanto por el resultado, más por los chicos y la entrega".

"Más allá del sistema, tiene mucho que ver el ADN de intentar jugar, aparecer por afuera, fabricar espacios. Pero hay que seguir porque todavía falta", completó el DT cordobés.