Ejecutivo destacó que en EE.UU. las aerolíneas ganan u$s16 por pasajero y en vuelos en la Argentina u$s 3

Fotos VUELOS. Pese a mayores costos que implica operar en este país, Cerdá dijo que el país es el que tiene más futuro en el mercado aerocomercial.

El vicepresidente Regional de las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), Peter Cerdá, anticipó que en los próximos 4 a 5 años el sector aerocomercial en América Latina y el Caribe crecerá un promedio de un 3% y especificó que "Argentina es el país con más futuro en el mercado aeronáutico regional".

Cerdá participa de la 14º Foro Anual de Líderes de Aerolíneas que se celebra en Buenos Aires, con la participación de más de 500 ejecutivos en la industria aeronáutica incluyendo los CEO de 40 aerolíneas.

El directivo afirmó que, a nivel global, las aerolíneas ganarán en los próximos 3 ó 4 años u$s 30.000 millones y en particular en Estados Unidos esto significará una ganancia de u$s 16 por pasajero en promedio por viaje, aunque advirtió que para Latinoamérica este valor será de solo u$s 3 por pasajero ‘menos de lo que cuesta un café en Buenos Aires", señaló Cerdá.

Atribuyó la situación ‘al valor del dólar respecto a las economías regionales, a la falta de infraestructura en aeropuertos, a las altas tasas de operaciones y al régimen regulatorio, que hace que operar en la región sea más caro que en el resto del mundo’.