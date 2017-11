“Es para tomar conciencia”

21/11/2017 -

El subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de la Capital, Enrique Urquiza, sostuvo se trata de "un nuevo paso, dentro de los lineamientos de las políticas de seguridad vial, para una ciudad que se incorporó al mundo moderno, que crece y se desarrolla".

"Les pedimos a los conductores de vehículos que, en vez de tomar este nuevo programa como un elemento de castigo, lo tomen como un elemento de toma de conciencia. No habrá castigo si trabajamos en forma consciente, si conducimos correctamente en la vía pública; si respetamos las normas de tránsito; si no hay doble fila o estacionamiento en lugares prohibidos; si no cruzamos semáforos en rojo. No hay por qué temerle a las cámaras", sentenció el funcionario.