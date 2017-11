Denunció a su ex pareja por desobediencia

21/11/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció en la Oficina del Menor y la Mujer que su ex pareja, "no la deja de molestar y la persigue por todas partes, haciéndole la vida imposible, molestándola en su casa" y no cumpliendo la restricción judicial que existe para no acercarse a ella.

La denunciante manifestó que se encuentra angustiada y teme por su integridad física y la de sus dos hijos, ya que el sujeto la increpó verbalmente en varias oportunidades en la vía pública y que el domingo cerca de las 22 cuando se encontraba con un grupo de amigos en el parque Martín Miguel de Güemes en cercanías del Centro Cultural Gral. San Martín se hizo presente, con intenciones de agredirla físicamente y que gracias a la intervención de sus amigos no logró su cometido.

Interviene en el caso el fiscal de Turno, el Dr. Marcelo Sgoifo.