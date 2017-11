Gómez Centurión resaltó las detenciones de Boudou y De Vido

21/11/2017 -

El vicepresidente del Banco Nación, Juan José Gómez Centurión, quien acaba de ser director de la Aduana, consideró que las detenciones del ex vicepresidente Amado Boudou y del ex ministro Julio De Vido constituyen ‘un mensaje para todo el mundo’ que, a la vez, pueden provocar el cambio de "muchísimos valores de la sociedad argentina". No obstante, destacó la importancia de ‘ver si terminan en sentencia’ los hechos por los que ambos funcionarios kirchneristas fueron encarcelados, porque ‘no alcanza con verlos en pijama y en patas en una escena mal filmada’. Así lo expresó en una entrevista publicada por el diario Clarín, la primera que concede luego de haber estado internado y con su estado de salud delicado, y de haber asumido ahora como vicepresidente del Banco Nación. Gómez Centurión afirmó que las detenciones de Boudou, en una causa por enriquecimiento ilícito, y de De Vido, por irregularidades en la compra de gas licuado y por el desvío de fondos destinados al Yacimiento Carbonífero Río Turbio- son ‘un mensaje para todo el mundo’. Se trata de ‘un replanteo de por qué venimos a la cuestión pública’, agregó. "Creo que a partir de esto que está pasando, hay una reevaluación del rol del funcionario y pueden cambiar muchísimos valores de la sociedad argentina, pero hay que ver si termina en sentencia: no alcanza con verlos en pijama y en patas en una escena mal filmada", aseguró. Por otro lado, señaló que durante sus dos años de gestión al frente de la Aduana encaró una transformación ‘muy fuerte’ y que ‘la mafia de los contenedores como estaba instalada’ cuando asumió su cargo ya ‘no existe más’. "Debe haber cómplices dando vueltas, pero no pueden operar", sostuvo Gómez Centurión al subrayar que ‘desapareció la cabeza y el cartel, que es lo que le da el vínculo político y la protección judicial’. Aseguró que "sólo quedan banditas y muchos mafiosos que están dando vueltas y esperaron y prendieron velas para que me muriera". Además, dijo que logró volver a vincular "a la Aduana con la Justicia después de muchos años’ y apuntó que al dejar su cargo había hecho ‘más de 50 denuncias por contrabando’.