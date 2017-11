Fotos Aranguren: "Nunca tuve una ‘off shore’ ni me beneficié a partir de una"

21/11/2017 -

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, reiteró que no tuvo una "off shore" sino que integró sociedades de ese tipo en calidad de "representante de algunas empresas" por su responsabilidad "en el negocio de comercialización en el mundo" mientras se desempeñó en la petrolera Shell. Remarcó, además, que nunca tuvo "titularidad" ni se benefició personalmente. "Nunca tuve una ‘off shore’. Fui empleado en relación de dependencia durante 36 años, e integrar (una ‘off shore’), en mi caso, significa que fui representante del accionista director durante el período 1994-1996 en algunas empresas y, en el período 2003-2005 para otras empresas", precisó Aranguren en declaraciones a la radio La Red. En este sentido, puntualizó que integró "el directorio", pero aclaró que eso "no implica" que haya "formado parte de una off shore desde el punto de vista de tener la titularidad" o de beneficiarse "a partir de una off shore". Señaló que su participación se debió a su "responsabilidad de coordinar intereses" de la compañía en la cual trabajaba -Shell- "en el África y en Latinoamérica". "El negocio de comercialización en el mundo se maneja de esa manera y nadie considera en este momento que ese negocio es ilegal. Si ocurriera en el futuro, estoy convencido que las compañías van a dejar de utilizarlo", aseveró. Además, indicó que recibió un requerimiento de la Oficina Anticorrupción para que dé precisiones en relación a la información surgida a partir de las revelaciones de la nueva investigación del consorcio internacional de periodistas (ICI J, por su sigla en inglés), conocida con el nombre de "Paradise Papers". "El mismo día di las explicaciones correspondientes", aseveró el funcionario, quien también recordó que "todoala información que hace referencia al accionar de este gobierno con respecto a la empresa que me empleó durante 36 años, está en la página web del Ministerio y en la de Enarsa", dijo Aranguren. El martes pasado, en declaraciones formuladas en el Senado Nacional tras participar de un homenaje a ex secretarios de Energía, Aranguren había asegurado que estaba "totalmente tranquilo" tras la publicación de la filtración de la información "Paradise Papers" en la que se lo mencionaba como director de dos empresas off shore de la petrolera Shell, firma de la que fue presidente en la Argentina. "Estoy totalmente tranquilo porque cumplí con la ley. Nunca tuve empresas off shore. Fui director y accionista, pero hace quince años", dijo el ministro en esa oportunidad. En este sentido, indicó que "la ley dice que, como funcionarios, tenemos que informar los antecedentes de los últimos tres años antes de asumir el ejercicio de funciones de ministro". "En ese período, no tuve ninguna participación en empresas off shore", agregó. En su descargo público, realizado tras las revelaciones del ‘Paradise Papers’, el ministro había señalado haber participado de una subsidiaria de Shell en Barbados "hace más de doce años".