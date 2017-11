Ledezma se prepara para un exilio combativo contra Maduro

Fotos POSTURA. Antonio Ledezma (c), junto a Pastrana (izq.) y Rivera, anunció que luchará contra el gobierno venezolana.

MADRID, España. El opositor venezolano Antonio Ledezma aseguró que su exilio en Madrid, ciudad a la que llegó el sábado tras huir de su arresto domiciliario en Caracas, servirá para impulsar la lucha desde el exterior contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"Prepárate Maduro, porque ahora vas a escuchar roncar los motores del exilio venezolano que va a organizarse en todo el mundo para hacer sentir la verdad", sentenció el político de 62 años, detenido en 2015 cuando era alcalde de Caracas, en una rueda de prensa en Madrid.

También reclamó que la oposición venezolana se reorganice, resuelva sus "contradicciones", haga autocrítica, se "depure" para saber quiénes son sus miembros de verdad y se una para plantar cara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Flanqueado por figuras como el expresidente colombiano Andrés Pastrana, la eurodiputada Beatriz Becerra o el líder del partido liberal español Ciudadanos, Albert Rivera, Ledezma denunció de nuevo la grave situación en su país.

"Han convertido Venezuela en un país de narcotraficantes. Un país en el que se han cometido crímenes de lesa humanidad", sostuvo.

Justificó por eso su escape "de película" de Caracas a través de Colombia hasta España tras burlar 29 controles.

"Los secuestrados no huyen, se liberan. Yo estaba secuestrado por la narcotiranía de Nicolás Maduro. Mi liberación es una ofrenda a 30 millones de venezolanos que se sienten secuestrados y prisioneros", consideró.

"Puedo serle más útil al país en el exilio. No me siento libre porque tengo aquí un peso muy grande. No voy a sentirme libre hasta que no me entere de que han salido de las cárceles todos los presos políticos. Que dejen de perseguir a los medios", agregó. Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.