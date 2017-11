21/11/2017 -

¿Con qué personajes de los que tuvo que interpretar en su carrera se siente más satisfecho?

Responder a eso es como decir a qué hijo querés más. Lo que sí me pasa es que a medida que pasan los años disfruto más con los papeles que me tocan interpretar y me parece que eso hace que mis personajes vayan mejorando. Disfruto muchísimo al detective que hago en esta serie. Hace tiempo que lo hago y es como a una persona a la que uno le toma más cariño cuanto más tiempo comparte con ella. Por suerte, el programa funcionó bien en los Estados Unidos y ya se programó una nueva temporada. Hay Voight para un rato más.