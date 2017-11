Realizaron un emotivo tributo a "Queen"

21/11/2017 -

El Coro de Cámara de la Ucse, dirigido por el maestro Mariano Valladares, realizó en el CCB un emotivo tributo al legendario grupo inglés "Queen". Ante un marco de público que colmo las instalaciones del auditorio del CCB, el coro interpretó con gran solvencia los más representativos temas de la mítica formaciónque liderara Freddie Mercury. Ejecutaron "Who want to live for ever", tema que fue banda de sonido de la película "Highlander, el Inmortal", pasando por el romántico "Love of my life" y la archiconocida "Bohemian Rhapsody". Luego, el tema que fuera compuesto por Brian May "The Show must go on". Como bis, "We will rock you".