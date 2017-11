Zulma Faiad sorprendió al revelar que fue abusada

Fotos Zulma Faiad siempre fue una mujer de no esconder nada. El abuso del que fue víctima lo supieron sus padres y la ayudaron a superarlo.

21/11/2017 -

Pasaron muchos años, y quizás animada por la oleada de denuncias tanto en Hollywood como en el mundo del espectáculo de la Argentina, Zulma Faiad (73) reveló una triste experiencia de su niñez.

Invitada al programa radial "Falta de respeto", de Fernando Prensa y Eduardo Anisky, Faiad contó el abuso sexual que sufrió cuando era una niña, aunque a diferencia de lo que sucede con muchos chicos, la actriz pudo contárselo en forma casi inmediata a sus padres, ellos no pusieron en duda ni una línea de su relato, y tal vez eso fue lo que la ayudó a superar esa situación.

"Cuando tenía 6 años, me acuerdo que mi vieja con papá fueron al cine y me dejaron con un amigo del abuelo, y con la edad que tenía me di cuenta de que ese hombre era un asqueroso. Era un viejo degenerado", comenzó contando Zulma, dejando helados a los entrevistadores.

"Me manoseó, me mostró lo que tenía y pretendió... lo que pasa que era una nena de 6 años. Yo empecé a gritar, a decirle que ahora le iba a contar a mi papá lo que me había mostrado y él se quedó", continuó.

Zulma contó que su fuerte personalidad es algo que la acompaña desde chica, por lo que en ese momento tomó la decisión de contarle a sus padres lo que había vivido. "Vino mamá, vino papá y les conté. Papá lo recagó a trompadas. Se desapareció de la familia y de la amistad del abuelo. Nunca más entró en la familia. Y mamá al otro día me llevó al médico para ver qué me había hecho, hasta qué punto", contó Zulma, que dejó en claro: "Eso no fue un trauma para mí".

Al ser consultada por los conductores del ciclo sobre cómo una nena de seis años supera algo así, afirmó: "Bueno, chicos, yo lo superé, y no tuve ningún problema con mi virginidad, con mis relaciones sexuales. Yo era una nena que tenía relación con mis padres y hablaba de todo", dijo.

"En ese momento no esperé un minuto para hablar lo que pasó. Yo acciono ante lo que me doy cuenta que no está bien. Llamalo intuición o madurar antes de tiempo, tener comunicaciones profundas con mis padres, ser una nena madura para la edad que tenía, ponele el nombre que quieras", concluyó Zulma su fuerte relato.

