Se supo el motivo por el que terminó la amistad de la "China" y Accardi

Fotos Gimena sintió la ausencia de la "China" cuando murió el hermano de su marido.

-

El mundo del espectáculo genera enemistades, pero también lazos afectivos muy fuertes. En el segundo grupo se ubicaban hasta hace unos meses Eugenia "China" Suárez y Gimena Accardi junto a su pareja Nicolás Vázquez. Pero algo pasó. La "China" dejó de seguir en las redes sociales a Gimena y a su marido; y Connie Ansaldi contó en el programa "Morfi" las razones.

"Cuando muere el hermano de Nico Vázquez (Santiago Vázquez), la China desaparece de la vida de Gime y Nico en el momento más importante y donde más la necesitaban como amiga, tanto Gime como Nico. Sólo fue a visitarlos en el velorio, como todos, y después no estuvo con ellos, no estuvo cerca, no los acompañó. Gime la llamaba, la llamaba porque era su mejor amiga y le decía que estaba ocupada, que estaba grabando y que no podía reunirse. Gimena la llamó varias veces hasta que en junio decidió terminar la relación de amistad", aseguró Connie.

En la época en que la "China" estaba en el ojo de la tormenta por el escándalo del motorhome, Gimena había salido a defenderla y rechazó estar en el Bailando para no cruzarse con "Pampita" Ardohain.