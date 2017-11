Muy dolido, Juan Darthés habló de las denuncias de acoso sexual

Fotos

Por primera vez, Juan Darthés habló sobre las denuncias de acoso sexual que lo incriminan y aseguró que tratará el tema en la Justicia, luego de asegurar una y otra vez que es absolutamente inocente.

"Estoy con la tranquilidad de saber que nada de esto es cierto. Lo estoy llevando por el lado judicial porque son temas muy delicados", dijo en Intrusos, respecto a las declaraciones de Calu Rivero y Natalia Juncos, quienes dijeron ser acosadas cuando grabaron "Dulce Amor".

El actor y cantante dijo además que es asesorado por Ana Rosenfeld y que demandará a Calu por daños y perjuicios. "Tengo manera de comprobar todo. Mis compañeros, el productor y el director saben quién soy y estuvieron presente en las grabaciones".

"No tengo idea de a qué se refiere. No tengo su teléfono, su dirección, nunca tomé un café con ella, nunca estuve en su camarín. Si ella tiene algo, que lo demuestre", desafió, luego de recordar que con la actriz no había buena onda.

Recordando las declaraciones de la actriz agregó: "Yo no puedo hacerme cargo de lo que le pasa a ella por la cabeza. Sí te puedo decir que cuando uno trabaja horas y horas en esto, es cuestión de hablar si hay algún problema. Esto es trabajo. Yo nunca mezclé nada".

A lo largo de la charla, Darthés se mostró muy dolido por la situación y expresó que le hacen un daño muy grande tanto a él como a su familia.

"No sé si soy buen actor o buen cantante, pero te puedo decir que estoy orgulloso de la familia que tengo. Ellos son unos leones. Y muchos amigos de este medio me mandaron mensajes diciendo 'estoy con vos'. Eso me llena el alma. Muchos amigos me dijeron que iban a estar disponibles para dar su testimonio ante la justicia, porque ellos estuvieron en la grabación", agregó con la voz entrecortada.

Por último dijo que ni siquiera recuerda a Natalia Juncos y más aún la escena que ella describe: "Es imposible y ridículo todo lo que está diciendo".