Su novio le pegaba por cada 'me gusta' que recibía en Facebook

Una joven de Asunción (Paraguay) recibía brutales palizas por parte de su novio cada vez que recibía un "me gusta" en Facebook.

Los hechos fueron denunciados por el propio padre él agresor, cuando la joven, luego de reiterados ataques, ya no podía reconocerse al espejo, lo que le obligó a someterse a una cirugía. El agresor tenía conocimientos en artes marciales los cuales empleaba brutalmente con la joven.

"Utilizó a su pareja como si fuera su saco de boxeo. Todos los días le preguntaba si seguía en planes de dejarlo, entonces le golpeaba de vuelta. El agresor controlaba los mensajes y fotos, y por cada me gusta que recibía de sus amigos, recibía una paliza porque la acusaba de tener una relación con ellos".

La mujer ocultaba los golpes usando pantalones largos. Cuando le pegaba en la cara, se tapaba los moretones con maquillaje. La joven sólo trató de pedir ayuda cuando su pareja le propinó una patada en el estómago, según sus abogados.

