CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Noviembre 2017
A LAS 21.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
22/11/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INSTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 RUSIA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PLANETA OCÉANO
19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
NUESTRO FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.53 LA MANSIÓN EMBRUJADA
08.36 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
10.25 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
12.40 EL SEXTO SENTIDO
14.43 ACADEMIA DE VAMPIROS
16.38 SUPERCAN
18.13 LA ENTREGA INMEDIATA
19.58 EL SEXTO SENTIDO
22.00 ASESINO NINJA
23.50 EL BARCO FANTASMA
TCM
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.20 LA NIÑERA
10.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.40 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
14.14 LA LLAMADA FATAL
16.14 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
18.08 LOS CAZAFANTASMAS
20.04 TODO POR UN SUEÑO
22.00 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO
TNT
06.36 MATRIX RECARGADO
09.06 WALL-E
10.53 AVIONES
12.27 EL TURISTA
14.18 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
16.06 MONSTERS UNIVERSITY
17.57 AMAS 2017 - RECAP
17.58 RÁPIDO Y FURIOSO
19.58 AMAS 2017 - RECAP
19.59 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS
00.03 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON
13
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON
13
10.00 GRIMM, SEASON 1
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.00 CHICAGO P.D. SEASON 2
13.00 LOS TOP FIVE
15.00 GRIMM, SEASON 1
16.00 HOUSE M.D., SEASON 5
17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON
13
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE, SEASON 19
20.00 CHICAGO P.D., SEASON 5
21.00 MACGYVER, SEASON 1
22.00 ELYSIUM
24.10 CHICAGO P.D.,SEASON 2
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE,SEASON 1
09.50 #AMORENTRÁNSITO
11.35 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO
13.25 EL GURÚ DEL AMOR
15.20 RITMO PERFECTO
17.40 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
20.00 ATRÁPAME SI PUEDES
23.05 SOLO UN SUEÑO
01.30 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
* JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, THE BEATS, LA BANDA
QUE MEJOR EMULA A THE BEATLES, PRESENTARÁ SU RENOVADO
ESPECTÁCULO.
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET
EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS
NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO
BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE
SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS,
VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY
VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
22/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
22/11 - 22:20 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
22/11- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
22/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20
(Cast)
JIGSAW, EL JUEGO
CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
22/11 22:40 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
22/11-17:00 (Cast)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
22/11-19:00 (Cast)
ASESINATO EN EL
EXPRESO DE ORIENTE
(2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
22/11 22:10 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
22/11-17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO.
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO
APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA
DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30 -
22:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:30- 20:10 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA FAMILIA MONSTER (ATP)
CASTELL. 2D 17:20 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
17. LOS HORARIOS PUEDEN SUFRIR
MODIFICACIONES SIN AVISO PREVIO.