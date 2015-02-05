CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Noviembre 2017

A LAS 21.30 EL SULTÁN

22/11/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INSTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 RUSIA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE


CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PLANETA OCÉANO

19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

NUESTRO FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.53 LA MANSIÓN EMBRUJADA

08.36 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

10.25 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

12.40 EL SEXTO SENTIDO

14.43 ACADEMIA DE VAMPIROS

16.38 SUPERCAN

18.13 LA ENTREGA INMEDIATA

19.58 EL SEXTO SENTIDO

22.00 ASESINO NINJA

23.50 EL BARCO FANTASMA

TCM

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.20 LA NIÑERA

10.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.40 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

14.14 LA LLAMADA FATAL

16.14 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

18.08 LOS CAZAFANTASMAS

20.04 TODO POR UN SUEÑO

22.00 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO

TNT

06.36 MATRIX RECARGADO

09.06 WALL-E

10.53 AVIONES

12.27 EL TURISTA

14.18 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

16.06 MONSTERS UNIVERSITY

17.57 AMAS 2017 - RECAP

17.58 RÁPIDO Y FURIOSO

19.58 AMAS 2017 - RECAP

19.59 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS

00.03 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON

13

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON

13

10.00 GRIMM, SEASON 1

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.00 CHICAGO P.D. SEASON 2

13.00 LOS TOP FIVE

15.00 GRIMM, SEASON 1

16.00 HOUSE M.D., SEASON 5

17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON

13

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE, SEASON 19

20.00 CHICAGO P.D., SEASON 5

21.00 MACGYVER, SEASON 1

22.00 ELYSIUM

24.10 CHICAGO P.D.,SEASON 2

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE,SEASON 1

09.50 #AMORENTRÁNSITO

11.35 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO

13.25 EL GURÚ DEL AMOR

15.20 RITMO PERFECTO

17.40 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

20.00 ATRÁPAME SI PUEDES

23.05 SOLO UN SUEÑO

01.30 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

* JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, THE BEATS, LA BANDA

QUE MEJOR EMULA A THE BEATLES, PRESENTARÁ SU RENOVADO

ESPECTÁCULO.

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET

EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS

NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO

BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE

SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS,

VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY

VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.


CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

22/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

22/11 - 22:20 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

22/11- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

22/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20

(Cast)

JIGSAW, EL JUEGO

CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

22/11 22:40 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

22/11-17:00 (Cast)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

22/11-19:00 (Cast)

ASESINATO EN EL

EXPRESO DE ORIENTE

(2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

22/11 22:10 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

22/11-17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO.


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO

APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA

DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30 -

22:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:30- 20:10 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA FAMILIA MONSTER (ATP)

CASTELL. 2D 17:20 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

17. LOS HORARIOS PUEDEN SUFRIR

MODIFICACIONES SIN AVISO PREVIO.

 
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