Los Dorados, Villa Balnearia y La Costanera son los campeones de Inferiores

22/11/2017 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) Los Dorados, Villa Balnearia y La Costanera, en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 19 respectivamente, se consagraron campeones del torneo de fútbol de las divisiones inferiores que organizó el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol. Los partidos se definieron ante un marco importante de público entre familiares, dirigentes y público del fútbol termense. Los cotejos se jugaron en la cancha del club 25 de Mayo el sábado pasado, en horas de la mañana. De esta forma, se bajó el telón para el año 2017 que fue muy intenso en cuanto a la actividad para los chicos, que son el futuro de los equipos termenses que compiten en la Primera División y que siempre buscan clasificarse a los torneos nacionales para tratar de ser protagonistas. Las finales En el primer turno, por la categoría Sub 13, Los Dorados venció por la mínima diferencia a Sebastián Legresti. Como en el partido de ida empataron 0 a 0, ante esto Los Dorados se consagró campeón del certamen, y desató la algarabía entre sus seguidores. Más tarde, por el Sub 15, Villa Balnearia empató con Sector El Alto 0 a 0. En la ida, el “Bagrero” se impuso por 3 a 0, victoria que le permitió consagrarse campeón de la categoría y dar la vuelta olímpica ante amigos y familiares de los chicos. Por último, por el Sub 19, La Costanera le ganó por 2 a 0 al club Termas y no dejó dudas en su consagración ya que en el partido de ida, el “Tricolor” le había ganado por 4 a 2. Con una buena diferencia, La Costanera obtuvo el campeonato en la categoría sub 19. En el lugar las autoridades del Consejo Auxiliar de Liga Termense entregaron los trofeos a los campeones y subcampeones.