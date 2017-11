La decimocuarta fecha se adelantará para mañana

22/11/2017 - La dirigencia de la Agrupación de Fútbol Infantil Santiagueña (Afis) decidió adelantar la decimocuarta fecha de su Torneo Anual, que se juega en las canchas del Gremio Municipal, para el día de mañana. La idea surgió para poder aprovechar el asueto que decretó el Gobierno de la provincia, por la festividad de la Virgen de Sumampa. Además, la oportunidad será propicia para poder jugar de noche y evitar que los chicos sufran las altas temperaturas que azotan a Santiago del Estero. Solamente la categoría mayor, la 2003/04, jugará por la mañana temprano. El resto, irá desde las 19 y hasta cerca de la medianoche. Esto se pudo conseguir gracias al esfuerzo que realizó la Afis, en colaboración con los padres de los chicos de todas las escuelas, para poder iluminar una de las canchas de Gremio Municipal. Desde la dirigencia de la Afis instaron a los padres a seguir acompañando como hasta ahora para poder iluminar la otra cancha. Programa El programa de partidos para mañana es el que se detalla a continuación: Categoría 2003/04: 8, Jorge Donis vs. Güemes y Café Rodríguez vs. Integral; 8.30, Orlando Leiva vs. Candi y Máster vs. Raúl Pinto; 9, Las Pulgas vs. Villa Las Delicias y Real vs. Yanda; 9.30, Los Peques vs. Ejército Argentino. Categoría 2005: 19, Las Pulgas vs. Sportivo Santiago, Los Peques vs. Jorge Donis, Walter Toloza vs. Güemes; 19.30, Campeones del 28 vs. Candi, Ejército Argentino vs. Niños Unidos y Juventud Ferroviaria vs. Atlas. Categoría 2006: 19, Raúl Pinto vs. Yanda; 19.30, Jorge Donis vs. Las Pulgas; 20, Café Rodríguez vs. Niños Unidos, Güemes vs. Atlas; 20.30, Niños Felices vs. Máster y Candi vs. Integral. Categoría 2007: 21, Los Peques vs. Güemes y Yanda vs. Walter Toloza; 21.30, Sportivo Santiago vs. Las Pulgas y Niños Unidos vs. Atlas; 22, Café Rodríguez vs. Orlando Leiva y Real vs. Integral. Categoría 2008: 22.30, Güemes vs. Las Pulgas, Máster vs. Niños Felices, Integral vs. Juventud Ferroviaria y Ejército Argentino vs. Raúl Pinto; 23, Café Rodríguez vs. Jorge Donis y Los Peques vs. Sportivo Santiago. Categoría 2009: 20, Los Peques vs. Juventud Ferroviaria; 20.30, Güemes A vs. Walter Toloza; 21, Niños Unidos vs. Real; 21.30, Orlando Leiva vs. Yanda; 22, Sportivo Santiago vs. Atlas; 22.30, Integral vs. Máster; 23, Las Pulgas vs. Güemes B. Categoría 2010/11/12: 20, Sportivo Santiago vs. Real; 20.30, Raúl Pinto vs. Los Peques; 21, Güemes vs. Café Rodríguez; 21.30, Candi vs. Integral; 22, Las Pulgas vs. Niños Unidos y 22.30, Juventud Ferroviaria vs. Niños Felices. 