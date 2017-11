FÚNEBRES | 22 de Noviembre de 2017

22/11/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Cledobio Ernesto Ledesma

- Dolores Raquel Ávila (Clodomira)

- Huga Inés Ortelli

- Cornelio Antonio Rodriguez (Garza)

- Héctor Eduardo Pérez.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALLALL VDA. DE IBÁÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la prima de Cuqui Tauil, la acompañan con un abrazo fraterno en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

ÁLVAREZ, FRANCISCO BORJA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Su esposa Claudia Jiménez, sus hijos Ángeles, Fiama, su nieto Francisco Guardo y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs Cementerio Los Flores. Cobertura Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

ÁVILA, THIAGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Sus padres Rosa y Rubén, sus hermanos Daniel, Alejandra, Gastón, Claudio, Agustín y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs Cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CAMACHO, RAFAEL ALBERTO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Antonio Taboada y Norma Lissi, Marthavelina, Paola A., José Antonio y Stella Marys Taboada Lissi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Williams Ávido, su esposa Gilda Elías de Ávido, sus hijos Jorge Antonio, Viviana, Germán y Williams despiden a nuestra querida Angélica con profundo dolor y oraciones. Señor concédele la luz y la paz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria y una cristiana resignación para su familia.

GÓMEZ, ROSA VITERBO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/17|. Personal directivo, docente, de maestra y alumnos de la Escuela Nº 1096 Armada Nacional de Puesto del Medio, Dpto. Silípica participa el fallecimiento del papá de la docente, Sra. Rosa del Valle Gómez. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ROSA VITERBO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/17|. Compañeros de la Dirección Gral. del Nivel Secundario de su hijo Daniel Gómez participa con dolor el fallecimiento de su papá. Se ruegan oraciones en su memoria.

JANKUNAS, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17 en Carlos Paz, Córdoba|. Se fue un amigo, un comprovinciano, un paisano descendiente lituano, extraordinaria persona, siempre jovial, lamentamos tan irreparable pérdida. Laurita, miremos hacia adelante y que su partida nos inspire a vivir la vida alegremente como lo hacia él. Domingo Yanulis y familia.

JANKUNAS, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17 en Carlos Paz, Córdoba|. Familia Villegas, Guillermo, María, Mariano, Paula y Victoria, acompañan en este doloroso momento a su querida Laura, Ariana y Franco. Ruegan una oración a la memoria de Daniel.

LEDESMA, CLEDOBIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Sus hermanos Roberto y Virginia, su esposa Esther, sus sobrinos Cristina, Ángela, Elisa, Romina, Eugenia, sobrinos políticos, Rafael, sus sobrinos nietos Brenda y Mariano, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MARTÍNEZ, VÍCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba|. Sofía del C. Montesinos de Abalovich y familia y Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompañan con dolor el fallecimiento del distinguido amigo y correligionario, rogando oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VÍCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba|. María Concepción Spitale de Lines, sus hijos Pedro, Hugo, Pikina y Alejandro Cáceres, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VÍCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba|. Mariano Macchiarola y Ana Patricia y flia., Paola Macchiarola, Sebastián Rímini y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VÍCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba|. Miguel Ángel Granda, Elena O'Mill de Granda, sus hijos María Eugenia, Ernesto y Miguel Ignacio Granda y sus respectivas familias en especial a sus hijos Víctor y Silvia Lines. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTELLI, HUGA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus hijos Lita, Mary, Rosa, Victoria, Pelusa, Lucho, Susana, Lito, Daniel, Gladys, hijos pol., nietos, bisnieto, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ, LILIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Sus hijos Horacio, Enrique y Mercedes Álvarez, h. políticos Irma Arpa y Noemi, sus nietos Gabriel, María José, Luisina y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 8.30 hs Cementerio Parque El Descanso. Cobertura Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

PÉREZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Sus hijos Fede y Fabi, sus hijos pol. Patry y Andrés y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio El Descanso. C duelo P L Gallo 340 (SV)SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Alejo Pernigotti, Sandra Mercedes Hernández; sus hijos Franco, Sophía y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Susana del Castaño de Hernández; sus hijas Susana, María Eugenia y Sandra con sus respectivas flias. participan con hondo pesar el fallecimiento de nuestra querida Celina.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Socios y comisión directiva del Club Social, participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su socio Victor Di Tella, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Elda Elizabeth Salim de Rosales, su esposo e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de una querida amiga. Elevan oraciones en su memoria y siempre estará en nuestro recuerdo. Frías.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Coro SIQUEM participa con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio de la Chacarita (Bs.As.). Se invita al rezo de la novena a partir de hoy en parroquia Inmaculada Concepción de Frías a las 20,30 hs.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Bruno Senki y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Celia Barrionuevo y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su gran amigo Víctor Di Tella. Ruegan oraciones a Dios por su descanso en paz. Frías.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Sociedad Rural Zonal de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su ex presidente y actual miembro de comisión directiva. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Oscar, Marqueza y Antonella Cadamuro y Roberto Soria, participan con profundo dolor el fallecimiento de su dilecta vecina y amiga. Acompañan con gran afecto a Víctor, Belén, Tomás y Felipe, rogando cristiana resignación. Frías.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Ing. Eliseo C. Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

URREJOLA, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Su hermano Oca, cuñada Haydée, sobrinos Daniela, Ariel, Natalia, Diego, Noelia y Belen, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URREJOLA, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Siempre permanecerás en nuestros corazones. Su sobrina Iris Gavazza, hijo y esposo participan con profundo dolor su fallecimiento.

URREJOLA, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su sobrina Norma Gavazza e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Su hermana Carmen, sobrinos, nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URREJOLA, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. María Eugenia Facino y María Julia Cavallotti participan su fallecimiento y acompañan con dolor a su hija Lidia y familia. Ruegan una oración en su memoria.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su amiga Carmen y Daniel, hijos Enzo y Marlene, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Petri, te fuiste al cielo a reencontrarte con tu madre y desde allí cuidarás de tu familia y tu nieto tan ansiado. Las amigas de su hermana Graciela: Daniela, Betty, Mariana y Nenusa participan con dolor su fallecimiento y ruegan por la cristiana resignación de don Antonio, hermanas, esposo, hijos, prima Tere y demás familiares.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Marta, Graciela, Ana María, Claudia, Roxana y Myriam participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su compañera Graciela. Elevan oraciones en su memoria.

YÑÍGUEZ, MARÍA ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Dr. Manuel José Hernández y su esposa María Elisa Fernández participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GODOY, DAMIÁN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció 22/5/17|. Ya hace seis meses que te fuiste al reino de Dios, amor de la mamá aún no lo creo mi ángel, perdón por llorarte tanto y sentirme muy mal, aún no acepto tu partida y tampoco lo aceptaré. El dolor es tan grande que tu Lorena lleva adentro de mi corazón tu mamá, pero vos me decías Lorena y todo el tiempo te recuerdo, tus bromas, tus risas, cuando te burlabas de mi diciendo gorda, bajá de peso, te cuento que mamá bajó mucho de peso y lo sabes porque mamá está enferma del corazón, al no verte, pero mamá tiene la esperanza de viajar a la ciudad donde viajaste y ahí seremos eternamente felices no me salen más palabras mi amor, los recuerdan su mamá Lorena, su papá David, sus hermanos Agustín, Abigail, Abril y su novia Jimena. La misa se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San Juan Diego Bº Saint Germain.

GRAMAJO, MARCIAL FACUNDO (Russo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Papito querido, ya no te encuentras con nosotros físicamente pero ni la distancia nos separa porque tus recuerdos están siempre en nuestros corazones, sabemos que nos guiarás como siempre lo hiciste. Te amamos infinitamente. Su esposa Lilia, sus hijos, hijos políticos, nietos y su bisnieto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse nueve meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

IBARRA, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/14|. Sea su recuerdo imperecedero entre los suyos y amigos. Su esposa Mirna, sus hijos Roger, Daniel, Gabriela y Viviana, hijos políticos Silvina, Gustavo, Esteban, nietos Micaela, Roger, Matías, Belén, Gustavo, Valentina, Juan Cruz, Lisandro, Benjamín, bisnieta Catalina invitan a la misa en su memoria hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse tres años de su partida. Rogamos por su eterno descanso.

LLANOS, MIRYAM CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/04|. Hija hoy hace trece años de tu partida, pareciera que fue ayer, las heridas sieguen sangrando mi corazón agotado de dolor dejaste mucho dolor. Te amo ya estaremos juntas para no separarnos más. Brille para ti la luz que no tiene fin. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Av. Colón y Güemes.

VARGAS, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su esposa Rosa Hisse y sus hijos Juan Gabriel, Silvina, Federico y Agustina y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, DOLORES RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Su esposo Diego Leguizamón, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de La Aurora a las 11. Casa de duelo A. Herrera 485, S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Eduardo J. Maidana con el dolor de ex alumno, admirador y amigo comparto el duelo de la ciudad de Loreto; una de sus figuras de neta e indiscutida autoridad moral, servidora solidaria en las causas y acciones públicas ha concluido su vida ejemplar y fecunda. Alabado sea el Señor.

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Parte de este mundo cargada de méritos y virtudes, en su lucha por un progreso por nuestro Loreto. Su vecina Ana Urquiza de Abud e hijos participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, CORNELIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Su esposa lioia Suárez, sus hijos Lucía, Daniel, Elía, Liolia, Daniela, nietos Javier, Sara, Belky, Mica, Lara, Uriel, Benjamín, Giovanni y demás familiares participan en su fallecimiento. Casa de duelo Garza. Sus restos serán inhumados en cemet. local a las 11 hs. EMPRESA SANTIAGO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

VERÓN, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/15|. Ha pasado el tiempo, pero sentimos tu presencia en todo momento, porque sigues viva en nuestros corazones "no muere quién deja huellas en su paso por esta tierra". Al cumplirse 2 años de tu paso a la vida eterna, tu esposo, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa en la que te recordaremos el día sábado 25 en la Capilla de Huachana Dpto. Alberdi.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PAZ, CARLOS ISAÍAS (Cachin) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/16|. Hoy se cumple un año de tu fallecimiento. No hay forma de comprender el porqué ya no estás con nosotros. No hay día en el que no te recordemos. Danos fortaleza para acostumbrarnos a tu ausencia física. Vivirás eternamente en nuestros recuerdos; con tus firmes valores de una "gran persona". Su esposa Sara Pereyra, su hija María de los Ángeles, su hijo político Jorge Gómez y sus nietos; Franco y Julieta Gómez Paz lo extrañan y lo aman con intensa y eterno ternura.