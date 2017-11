Fotos La Justicia encontró y secuestró la Ferrari del testaferro del "Pata" Medina

22/11/2017 -

Entre madrugadas, sintiendo la percepción de un allanamiento, Horacio Homs, el testaferro del "Pata" Medina -ambos detenidos-, sacó su Ferrari del departamento de Puerto Madero donde vivía cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires y la escondió. Era su objeto más preciado. Homs es el dueño de Abril Catering la empresa de catering que Medina exigía que sea contratada en cada construcción y en la cual se cree que el sindicalista escondía sus bienes, según publicó Infobae. Estuvo más de una semana prófugo y se le secuestró tanto en sus empresas, como en su domicilios, documentación importante de la causa y varios autos de lujo, sin embargo la Ferrari no estaba en ningún lado. Los investigadores del caso descubrieron su existencia gracias a testigos y a los papeles secuestrados, pero no había indicios sobre dónde Homs podría haberla escondido. La búsqueda tardó 40 días e incluyó un pormenorizado seguimiento de las cámaras de Puerto Madero. Esconder una Ferrari roja no es fácil. Ayer se la secuestró en un garaje de Avellaneda. La Ferrari tiene patente uruguaya y está valuada en más de 500 mil dólares. El empresario apenas la sacaba para dar un par de vueltas por las calles de Madero porque tenía miedo de ser marcado por delincuentes. No los de guante blanco, claro, de los otros. La empresa Abril Catering estaba siendo investigada por una serie de operaciones de cambio de cheques por efectivo sin estar autorizada por el Banco Central. Los investigadores creen que la firma era utilizada por Medina para lavar dinero. La sospecha es que el referente de la Uocra La Plata imponía a las empresas constructoras la contratación de esta firma. El de los caterings sería uno de los recursos más utilizados por Medina para blanquear fondos. Si bien Abril Catering sería la principal implicada en la maniobra, también habría otras dos empresas bajo el ala de Medina que habrían sido utilizadas para los mismos fines: El Rey del Cielo SA y Mejor que en Casa SRL. Abril Catering se formó en 2006 en la ciudad de Ensenada, misma localidad donde además vive la familia Medina. Fue inscripta a nombre de Horacio Juan Homs y Liliana Beatriz Frontán.