"Es preocupante que hayan pasado tantos días sin ubicar al submarino"

22/11/2017 -

"Nos preocupa muchísimo. La preocupación va in crescendo. La esperanza no la perdemos, pero estamos entrando en una etapa crítica", señaló el portavoz de la Armada, Enrique Balbi al entregar anoche el tercer parte del día sobre la situación de la embarcación de la que no se tienen novedades desde el miércoles pasado.

"No queremos entrar en conjeturas. Queremos tener evidencias. Tenemos posibles escenarios estando o no en superficie o pudiendo o no renovar oxígeno. En condición de supervivencia hay alternativas. Se puede generar oxígeno con candelas. Se puede usar aire comprimido si no lo tienen consumido. Son alternativas que extenderían los siete días. Las esperanzas no las perdemos nunca", señaló el vocero militar.

Sobre las novedades de la búsqueda, señaló que "ya zarpó el Skandi Patagonia, que estaría llegando mañana a la tarde en caso de ser requerido para iniciar rescate. Por ahora seguimos en la fase de búsqueda", puntualizó.

Sobre los trabajos realizados en la víspera explico que "del barrido de 5 buques con sonda multihaz y magnetómetros no hay novedades, pero siguen en su zona de patrullaje marítimo".

Por otro lado, informó que las condiciones climáticas en el Atlántico Sur mejorarán este miércoles, aunque se lamentó porque "el jueves empeorarán".

"Mañana va a estar mejor que hoy en cuanto a meteorología. Habrá mejor eficacia en barrido. Hay que aprovechar al máximo día de hoy. Para mañana está designado el plan de vuelo de todas las aeronaves. Cada embarcación tiene su área en particular".

Descartó la posibilidad que el ARA San Juan hubiera sufrido una colisión.