Ciccone: citan a indagatoria a Jorge Brito, dueño del Banco Macro, a Insfrán y a Ricardo Echegaray

Fotos MÁXIMO LANUSSE.

El banquero Jorge Brito -dueño del Banco Macro-, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el ex jefe de la Afip Ricardo Echegaray fueron citados por la Justicia a declarar como sospechosos, tras las confesiones del empresario Alejandro Vandenbroele como arrepentido en el marco de varias causas ligadas al affaire de la imprenta Ciccone Calcográfica por la cual está siendo juzgado el ex vicepresidente Amado Boudou.

Según se indicó en Tribunales, la indagatoria de Insfrán fue fijada para el 4 de diciembre, mientras que para el 27 de noviembre fue citado Brito y al día siguiente deberá ir Echegaray, a los que, además, se les prohibió la salida del país.

Al banquero Raúl Moneta también lo imputó, pero no se fijó fecha para una posible audiencia, a la espera de confirmarse su estado de salud, informaron fuentes judiciales.

Lijo tomó estas medidas luego de las declaraciones que prestó la semana pasada en su rol de "imputado colaborador" protegido Vandenbroele, quien había sido señalado por su ex esposa como testaferro de Boudou.

El ex vicepresidente está preso desde el 3 de noviembre en la causa de enriquecimiento ilícito y donde se lo acusó por asociación ilícita y lavado de dinero; en la misma situación quedó su amigo José María "Nariga" Núñez Carmona, también en el banquillo en el juicio por la ex Ciccone.

Fue la declaración de Vandenbroele la que complicó a los nuevos imputados, particularmente la de Jorge Brito dueño del Banco Macro. Pero también aparece la figura de Máximo Lanusse en la firma The Old Found, que para los investigadores, sería el hombre de Brito financista de la operación para quedarse con la "máquina de emitir dinero".

Es que Lanusse (declaró en la causa) pasó de ser el gerente administrativo del Banco Macro a vicepresidente de The Old Found, firma que pasó a controlar la exCiccone. Lo que llamó la atención a los peritos, es que Lanusse como vicepresidente era el único firmante de The Old Found, y que cobraba de salario como segundo de la empresa, una cifra por demás superior a la que cobraba el presidente, en ese momento el testaferro Vandenbroele.

Máximo Lanusse fue vicepresidente de la empresa The Old Fund, que adquirió el 70% de las acciones de Ciccone e impulsó "el salvataje" de la imprenta, bajo la presidencia de Alejandro Vandenbroele. Según constaría en la causa, Lanusse habría depositado sumas millonarias en efectivo en las cuentas de The Old Found abiertas en el Banco Macro.

La principal financista de The Old Found fue la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur, manejada por Cirilo Zavalía, vinculado al grupo Macro.

Otra de las sociedades que habrían participado del financiamiento de la quiebra fue Facimex Bursátil Sociedad de Bolsa. Hubo una inyección de U$S 620 mil en títulos públicos que fueron transferidos a una cuenta que Dusbel integrante de The Old Fund abrió sin mayores requisitos en Facimex. Esos títulos fueron convertidos a pesos, dinero que se depositó en la cuenta de The Old Found en el Macro.

Cuando estalló el escándalo de Ciccone, recién entonces el Banco Macro emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de The Old Found, pero no mencionó a Lanusse, que era el único que firmaba.

Relaciones

Por otra parte, hay una relación de Boudou con Brito que nació en la época en que el primero ocupaba el cargo de titular de la Anses.

Además, el socio de Boudou, Núñez Carmona, asistió al exclusivísimo casamiento del hijo del titular del Banco Macro, Jorge Brito (h), en diciembre de 2011.

Pero si de relaciones se trata, también el periodista Gustavo Sylvestre, reveló que Jorge Brito asistió a la fiesta del segundo casamiento del juez Ariel Lijo (en 2010), que se realizó en los salones del Sheraton Pilar. "Hay una foto de un casamiento en el que se los ve compartiendo un momento social muy distendido", indicó el periodista en su portal.

Esto hace recordar que el año pasado, cuando fue indagado Boudou, el fiscal Jorge Di Lello, sostenía que el dueño del Banco Macro tenía que ser imputado.

Por último, los investigadores señalaron que el Grupo Macro, de Jorge Brito, fue quien desarrollo el proyecto de Madero Center, el complejo donde tiene sus algunas de sus oficinas el grupo, pero donde también vive Boudou, donde compró dos departamentos Cristina Kirchner, y donde tenía su sede La Rosadita, donde se habrían lavado millones de dólares de operaciones prevenientes del sobreprecio en la obra pública que se adjudicaba al hoy detenido empresario Lázaro Báez.

Es por ello que los investigadores vuelven a plantear el dilema: ¿la máquina de hacer dinero, quién la compró? ¿Boudou o Brito? l