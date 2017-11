Boudou y Núñez Carmona intentaron sin éxito suspender el trámite del juicio oral

22/11/2017 -

Desde la cárcel de Ezeiza, ambos regresaron a los tribunales de Retiro: participaron de una audiencia ante el Tribunal Oral Federal 4, donde se sustancia el juicio por el levantamiento de la quiebra de la firma Ciccone, donde a Boudou se lo juzga por cohecho y negociaciones incompatibles con su función.

Allí, uno de los imputados pidió suspender el juicio oral a raíz de las revelaciones de Vandenbroele, a las que no habían podido tener acceso, y se denunció que la situación implicaba un "oscurantismo medieval", pero el Tribunal rechazó el planteo y avanzó con el debate.

Pero además de participar del juicio oral, Boudou fue conducido al segundo piso del edificio para protagonizar una audiencia ante la Sala I de la Cámara Federal, en donde reclamó la recusación del juez Lijo.

Allí, mientras su defensa pedía la excarcelación, Boudou denunció el "show" de su detención, aseguró que nunca se negó a ir a tribunales ni aún siendo vicepresidente y aseguró que su arresto "fue solamente mostrar un trofeo de caza".

Afirmó que no tiene "ninguna forma de usar un poder residual que no posee", que no tiene custodia desde el 11 de diciembre de 2015 y que la difusión de las imágenes de su arresto fue "una cuestión armada" en donde van a acusar a los hombres de Prefectura que fueron a su casa y aparecen en la foto "cuando es algo que alguien pergeñó y yo tengo que pensar que es el director del proceso".