Un custodio ratificó que el ex fiscal le pidió comprar un arma

22/11/2017 -

Rubén Benítez, uno de los custodios de Alberto Nisman, ratificó en la Justicia que el fiscal le pidió que le compre un arma a su nombre un día antes de ser hallado muerto. También reiteró que en una oportunidad le contó que gente de la "Secretaría" trabajaba en su seguridad, en referencia a agentes de inteligencia.

Benítez declaró ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano como acusado de incumplir sus deberes de funcionario público por no haber custodiado al fiscal.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Benítez oficial de la Policía Federal que fue pasado a disponibilidad aseguró que no existía un protocolo de custodia sobre Nisman y que era el propio fiscal quien establecía cómo se trabajaba. Incluso relató que nunca tuvo entrenamiento como custodia y que su tarea era la de traslado, es decir, llevar al fallecido titular de la UFI Amia a donde le pidiese. También contó que en algunas oportunidades trasladó a las hijas del fiscal y fue a comprarle comida.

Sobre el pedido del arma, Benítez relató que el sábado 17 de enero de 2015 un día antes de que fuese encontrado muerto Nisman le preguntó si le podía comprar un arma con su nombre. El oficial de la Federal le contestó que no, pero que podía averiguar cómo y dónde debía hacerlo él. El fiscal Taiano le preguntó si esa circunstancia no le llamó la atención y si no la reportó a sus superiores. A ambas consultas respondió que no.