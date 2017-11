22/11/2017 -

Willie Readus habló tras la gira de Independiente BBC, se refirió al crecimiento del equipo en la Liga Argentina y palpitó el choque de mañana ante Talleres de Tafí Viejo.

El pívot realizó un balance de la gira por Misiones y Chaco. "Obtuvimos un triunfo de tres partidos durante un viaje de siete días, pero lo importante es que pudimos hacerle frente a los rivales. Tenemos un equipo joven y necesitamos más tiempo para trabajar, pero igual nos sentimos bien y seguimos creciendo", explicó el extranjero.

Readus fue levantando su rendimiento con el correr de los partidos y ahora promedia 15 puntos y 9,2 rebotes. "Cada vez me siento mejor y trato de aportar en el uno contra uno, somos un equipo con experiencia y juventud a la vez. Tenemos que seguir progresando", indicó ilusionado.

Respecto del próximo duelo ante Talleres de Tafí Viejo, opinó: "Es un rival difícil, pero podemos ganarles si jugamos con la cabeza, tenemos que hacernos fuertes de local. Creo que si jugamos concentrados y nos mostramos fuertes podemos hacer un buen trabajo".

Readus estuvo hace unos años en Caballito jugando para Ferro el TNA. Respecto de su llegada a Santiago del Estero expresó: "Me gusta mucho la ciudad. Todos me tratan muy bien por las calles, con el clima me siento cómodo ya que en Misisipi tenemos un clima subtropical en verano e inviernos cortos".