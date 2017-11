Rodolfo D’Onofrio se refirió al puesto de arquero

22/11/2017 -

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, aseguró ayer que en caso de ganar las elecciones el 3 de diciembre serán, el entrenador Marcelo Gallardo y el secretario técnico Enzo Francescoli, "los que decidirán si hace falta reforzar el puesto del arco". En medio de las polémicas por los errores de Germán Lux y la salida de la lista de concentrados la semana pasada de Augusto Batalla, D’Onofrio opinó en TyC Sports que "esos teman lo deciden Marcelo y Enzo, a mí no me pidieron absolutamente nada y no se habló de nombres porque no corresponde". En este sentido, el actual presidente que busca la reelección, relató en cuanto a la importancia del puesto: "en River en ese puesto estuvo uno de mis mayores ídolos que es Amadeo Carrizo, presidente honorario del club, y ni qué hablar de las piernas de Ubaldo Fillol".

En otro orden, D’Onofrio volvió a decir que los equipos a veces tienen malas rachas: "No es fácil llegar a una semifinal de Libertadores y si bien pasó lo qué pasó, que es triste porque queríamos ir a la final, hay que valorar todo el esfuerzo".