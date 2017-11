"Pela" Gómez: "Todo esto lo estoy viviendo como un sueño"

22/11/2017 -

El santiagueño José Luis Gómez está viviendo un momento que jamás se hubiera imaginado. De jugar con sus amiguitos en la cancha de su barrio en la ciudad de La Banda en su infancia, hoy tiene la posibilidad de ser campeón de la Copa Libertadores de América.

El diario deportivo Olé le hizo una entrevista al lateral derecho del Granate y allí recordó todo lo que le tocó vivir en su niñez y las dificultades que tuvo para llegar al lugar que hoy ocupa.

- ¿Caíste en el lugar que estás?

- Y, todavía no. Lo vivo como un sueño. Porque vengo de abajo, de una familia humilde y todo me costó el doble. Mi infancia fue muy linda, la disfruté, pero hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que quizá no fue la mejor ni la que uno hubiera deseado.

- ¿Cómo eran esos años?

- Difíciles, duros. Pero yo era feliz. Jugaba todos los días en el potrero del barrio desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, y después retomaba a las 5, a la salida del colegio. Jugaba con pibes más chiquitos y más grandes. Se armaban campeonatos de barrio contra barrio, partidos por plata que eran muy picantes. Ganar esos partidos era lo más lindo que te podía pasar.

- ¿Qué fue de la vida de tus amigos?

- Siguen siendo mis amigos. Alguno anda metido en la droga, o en la joda, otros por suerte consiguieron trabajo. Siempre que vuelvo al barrio les llevo algo: ropa, zapatillas, comida. Yo sé lo que es pasar necesidades, que te falte la comida. Ahora tengo la posibilidad de ayudar a mi familia y a mis amigos, y puedo darme algunos lujos. Comprarme una remera que me guste, unas zapatillas. Y eso gracias al fútbol.

- ¿Qué hubieras sido si no jugabas?

- A mí siempre me gustó jugar a la pelota y mi familia me ayudaba a que puediera cumplir ese sueño. Si no era futbolista hubiera querido estudiar, aunque no sé si lo hubiese podido hacer. A veces veo a mis amigos y pienso qué hubiera sido de mí. Ellos me invitan a la casa, a comer con la familia, y yo trato de hablarles. Con ellos me juntaba en la esquina, pero jamás me ofrecieron nada raro. Sabían que yo no fumaba, no me drogaba. Entonces trataban de guiarme, me alejaban de todo.