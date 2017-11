Entregaron premios a ajedrecistas

22/11/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El intendente municipal, Miguel Mukdise, participó en representación de la comunidad termense en la entrega de premios a los ganadores de las Finales del Campeonato Argentino Amateur sub 1700, sub 2000 y sub 2300 que se desarrolló en la ciudad termal desde el viernes 17 hasta el lunes 20 del corriente mes en las instalaciones del Centro Cultural Gral. San Martín y reunió a más de 300 participantes de 20 provincias argentinas.

En la entrega de premios el mandatario comunal estuvo junto al presidente del club de ajedrez Caballo Blanco, Jorge Mario Santucho para realizar la entrega de premios y certificaciones a los ganadores de las diferentes categorías del certamen nacional de ajedrez.

Donación

Por otra parte, hoy de 8 a 13 se desarrollará una nueva campaña de donación de sangre bajo el lema "Donar sangre es dar vida", en la capilla de Jesús de la Buena Esperanza, ubicada en Juan Domingo Perón y Leopoldo Lugones.

La campaña que es organizada por la Dirección de Salud y Acción Social municipal tiene como objetivo continuar con la tarea de colaborar abasteciendo al Banco de Sangre provincial y ayudar a cientos de enfermos que necesitan sangre y que se encuentran en situación de riesgo, especialmente los pacientes internados en los centros asistenciales provinciales.