"El que se jubila percibe solo un 40% del que está activo"

22/11/2017 -

El defensor de la Tercera Edad se refirió también a la posibilidad de extender la vida laboral a 70 años, un punto que también fue incluido como una cuestión opcional del trabajador en el proyecto de la reforma previsional.

En este sentido, indicó que "en realidad es otra medida parcial que no tiene significación, porque la voluntariedad en términos de la edad que rige en los sistemas escandinavos está relacionado con la posibilidad que tenga esa persona de tener un ingreso digno y suficiente para poder dejar la actividad, si quiere". En cambio, señaló que en la Argentina, "el que se jubila en realidad percibe solo un 40% del que está en actividad por lo cual nadie se quiere jubilar porque pierde las posibilidades de mantener las condiciones de vida que tuvo en su vida laboral".

Fondos a otros destinos

El referente de la Tercera Edad sostuvo que "no estoy en desacuerdo que se sigan pagando 18 millones de beneficios vía trabajadores de la economía informal y otro tipo de asignaciones, pero la plata no la tienen que poner los jubilados sino el Estado, por eso se habla de crisis".

Añadió además que "todos los gobiernos van sacando todo lo posible de las cuentas de la seguridad social y después no alcanza la plata o, lo que es peor, el jubilado ya no puede comer porque que me demuestre un funcionario que con $7.000 en la Argentina es posible subsistir. No lo es".

Puntualizó que también "se gastan pilas de dinero en subsidios que debieran ser innecesarios si lo pagan quienes corresponden, esas son las cuestiones que no se ven desde la visión de aquellos que solo pretenden cubrir agujeros fiscales o cubrir con pactos que no tienen que ver con los jubilados’.