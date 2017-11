Enzo Mizzi, el campeón que es orgullo de Quimilí

22/11/2017 -

Enzo Mizzi, hoy campeón nacional de ciclismo de pista en categoría 2001, no se olvida de cómo comenzó y junto a su familia disfruta el haber conseguido por segundo año consecutivo, finalizar en el primer puesto del ranking nacional. Es el menor de los tres hijos que tienen Hugo y "Mimí", son ellos los principales hinchas junto con Ángel y Leila, sus hermanos. "Todo comenzó una tarde, al regresar de vender pan, como lo hacía todos los días para ayudar a mi familia. Me fui al circuito de tierra, éste que aún está en el centro. Ahí veía cómo los chicos entrenaban y cuando paraban, me metía a dar unas vueltas y así, siempre que podía, iba a pasar un rato en ese lugar. Hasta que un día, un amigo que aún conservo, Nicolás Romano, me invitó para competir, me dijo que tenía condiciones y me la creí jajaja, (se sonríe). Le dije a mi familia que tenía ganas de comenzar a correr y desde entonces me acompañan".