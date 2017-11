La USR recibirá este sábado al Seven Femenino

22/11/2017 -

La Unión Santiagueña de Rugby será anfitriona este sábado, en Old Lions, del primer Seven Femenino del Centro de la República, un certamen que servirá como preparación para el tradicional Seven de la República que se disputa en Paraná y que contará con la participación de 6 seleccionados. Las uniones que jugarán el torneo serán la Santiagueña, Tucumana, Salteña, Cordobesa, Entrerriana y Andina, lo que hace presagiar un certamen de gran nivel teniendo en cuenta la jerarquía de varios de los seleccionados presentes. La idea de la USR tuvo una gran acogida del resto de las uniones, teniendo en cuenta que servirá para llegar con ritmo a Paraná y será una experiencia importante para el seleccionado local, que busca sumar rodaje.